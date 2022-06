Top-ul celor mai frumoase insule nelocuite ale Greciei (video)

Grecia este una dintre cele îndrăgite destinații pentru turiștii români. Oamenii se relaxează sub razele soarelui și se bucură de frumusețea plajelor. Corfu, Creta, Leflkada sunt în Top-ul preferințelor, însă Republica Elenă este renumită pentru mai multe insule. Keros, Lihadonisia, Rineia sunt doar câteva variante pentru o vacanță reușită.

Keros

Keros se află la sud-est de Naxos. Administrativ face parte din comunitatea Koufonisia. Are o suprafață de 15 km² (6 mp) și punctul cel mai înalt este de 432 m. A fost un sit important pentru civilizația cicladică care a înflorit în jurul anului 2500 î.Hr.

Lihadonisia

Complexul este format din șapte insule și insulițe. Cea mai mare dintre ele este Manolia și este singurul care a avut rezidenți în trecut. Celelalte șase sunt Strongyli , Mikri Strongyli, Steno, Vagia, Vorias și Limani. Cea mai mare insulă, Manolia are o plajă frumoasă și este vizitată de mulți turiști în timpul verii. În trecut a avut o așezare mică, dar în ziua de azi este părăsită. Strongyli este a doua insulă cea mai mare și în partea de sus are un far mare.

Gramvoussa

Gramvousa sau Grampousa cuprinde două insule mici nelocuite de pe coasta unei peninsule, cunoscută și Peninsula Gramvousa, în nord-vestul Cretei, în unitatea regională din Chania.

Rineia

Rineia este o insulă grecească din Ciclade. Acesta se află chiar la vest de insula Delos și mai la sud-vest de insula Mykonos, din care ea și Delos fac parte din punct de vedere administrativ. Suprafața sa este de 14 km².