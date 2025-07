Tragedie aviatică în Rusia. 49 de oameni au murit în prăbușirea unui avion

Un tragic aviatic s-a produs în estul extrem al Rusiei, soldat cu moartea a 49 de persoane, aflate la bord, conform autorităților. Potrivit autorităților este vorba despre un avion rus de linie de tip Antonov 24.

Agenţia rusă de presă TASS a relatat că, potrivit datelor preliminare, nu există niciun supravieţuitor după prăbușirea acestui avion, în regiunea Amur, relatează dpa. de linie Antonov 24 cu 49 de persoane la bord s-a prăbușit în regiunea Amur, în Extremul Orient rus. Aparatul efectua o cursă de la Blagoveşcensk la Tînda. Epava în flăcări a fost găsită la 16 km de localitatea de destinație, potrivit autorităților din .

„Serviciile de urgenţă au anunţat că un avion de linie (de tip) Antonov 24 (An-24) care efectua un zbor de la Blagoveşcensk la Tînda a dispărut de pe radare azi”, a anunţat guvernatorul regiunii Amur, Vasili Orlov.

Fuselajul carbonizat, în flăcări, a fost descoperit de un elicopter al Aviației Civile ruse, care a pornit în căutarea aparatului. Autoritățile de zbor au intrat în alertă după ce avionul nu a mai apărut pe ecranul radarelor.

„Un elicopert (de tip) Mi8 al Serviciului rus al Aviaţiei Civile a descoperit fuzelajul în flăcări al avionului”, a anuţat pe Telegram ministerul Aviației Civile.

First footage from the crash site of the An-24 in the Amur region, Russia. The plane crashed 15 kilometers from the city of Tynda. There were 48 people on board. All are presumed dead.

Technical failure and pilot error are being considered the main causes of the tragedy.…

— Russian Market (@runews)