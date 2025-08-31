Tragedie feroviară în Egipt: 3 morți și peste 100 de răniți după deraierea unui tren (VIDEO)

Trei oameni au murit, iar 103 au fost răniți, sâmbătă, după ce un tren a deraiat în provincia Marsa Matruh, în nord-vestul Egiptului, informează .

Cum s-a produs accidentul și care sunt victimele

Accidentul a avut loc pe ruta Marsa Matruh – Cairo, când șapte vagoane ale trenului au deraiat în jurul orei 15:30, ora locală (12:30 GMT). Două dintre vagoane s-au răsturnat, potrivit declarațiilor oficiale. Trei persoane și-au pierdut viața, iar 103 au fost rănite, fiind transportate la două spitale locale pentru îngrijiri medicale. Trupurile victimelor decedate se află acum în custodia procurorilor.

Reacția autorităților și măsurile luate

Ministrul egiptean al transporturilor, Kamel al-Wazir, s-a deplasat la fața locului și a dispus formarea unei comisii tehnice pentru a stabili cauza accidentului. Ministerul Sănătății, condus de dr. Khaled Abdul Ghaffar, a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a vizitat răniții în spitale. Circulația feroviară a fost suspendată temporar pe segmentul afectat, iar echipe tehnice și utilaje au fost trimise pentru curățarea resturilor și restabilirea serviciilor.

Cauzele posibile și riscurile pe rețeaua feroviară egipteană

Deși cauza exactă rămâne neclară, portalul a relatat că accidentul ar fi fost cauzat de o tasare a șinei. Accidentele pe rețeaua feroviară egipteană sunt frecvente, în parte din cauza întreținerii deficitare și a lipsei de investiții. În trecut, în 2002, un incendiu într-un tren din sudul Cairo a dus la moartea a peste 370 de persoane, marcând unul dintre cele mai grave dezastre feroviare din țară.