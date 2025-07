Tragedie în campusul unei școli din Bangladesh! Un avion militar s-a prăbușit, iar 19 oameni au murit pe loc (VIDEO)

Un militar al forțelor aeriene din Bangladesh s-a prăbușit luni peste o școală din capitala Dhaka, rezultând la moartea a cel puțin 19 persoane și rănirea a peste 160, potrivit . Incidentul a avut loc în campusul Milestone School and College, situat în zona Uttara.

Potrivit , avionul F-7, produs în China, se afla într-un zbor de antrenament, moment în care s-a produs o defecțiune tehnică, imediat după decolarea acestuia. Printre victimele prăbușirii se numără și pilotul avionului, dar și foarte mulți copii, unii cu arsuri severe.

