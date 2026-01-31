B1 Inregistrari!
Tragedie în Congo! Peste 200 de morți după prăbușirea unei mine de coltan controlate de rebeli

Tragedie în Congo! Peste 200 de morți după prăbușirea unei mine de coltan controlate de rebeli

31 ian. 2026, 15:57
Tragedie în Congo! Peste 200 de morți după prăbușirea unei mine de coltan controlate de rebeli
Cuprins
  1. Alunecare de teren într-o zonă controlată de rebeli
  2. Sezonul ploios, factorul decisiv al tragediei
  3. Oameni îngropați de vii
  4. Mina Rubaya, vitală pentru industria globală

Cel puțin 200 de persoane au murit în urma prăbușirii minei de coltan Rubaya, din estul Republicii Democratice Congo (RDC), una dintre cele mai importante surse de coltan din lume. Accidentul s-a produs miercuri, în contextul sezonului ploios, iar bilanțul victimelor ar putea crește, avertizează autoritățile locale și martorii.

Alunecare de teren într-o zonă controlată de rebeli

Mina Rubaya, situată la aproximativ 60 de kilometri nord-vest de orașul Goma, capitala provinciei Kivu de Nord, s-a prăbușit în urma unei alunecări de teren. Zona se află sub controlul grupării rebele M23, susținută de Rwanda, potrivit mai multor rapoarte internaționale, scrie Adevărul.

Lumumba Kambere Muyisa, purtător de cuvânt al guvernatorului provinciei numit de rebeli, a declarat că numărul victimelor este extrem de ridicat.

„Peste 200 de persoane au fost victime ale acestei alunecări de teren, inclusiv mineri, copii și femei de la piață. Unele persoane au fost salvate la timp, dar au suferit răni grave”, a precizat acesta, adăugând că aproximativ 20 de răniți primesc îngrijiri medicale.

Sezonul ploios, factorul decisiv al tragediei

Autoritățile locale susțin că prăbușirea minei a fost favorizată de ploile abundente din ultimele zile.

„Suntem în sezonul ploios. Solul este fragil. Pământul s-a surpat în timp ce victimele erau în galerie”, a mai spus Muyisa.

Eraston Bahati Musanga, guvernatorul provinciei Kivu de Nord numit de rebelii M23, a confirmat că „unele cadavre au fost recuperate”, fără a oferi un bilanț exact, sugerând însă că numărul victimelor ar putea fi foarte mare.

Oameni îngropați de vii

Martorii spun că numeroase persoane sunt încă prinse sub pământ.

„A plouat, apoi s-a produs alunecarea de teren și a luat oamenii cu ea. Unii au fost îngropați de vii, iar alții sunt încă prinși în galerii”, a declarat Franck Bolingo, un miner din Rubaya.

Un consilier al guvernatorului provincial a estimat, sub protecția anonimatului, că numărul victimelor depășește 200.

Mina Rubaya, vitală pentru industria globală

Mina Rubaya produce aproximativ 15% din coltanul mondial, mineral esențial pentru obținerea tantalului, utilizat în telefoane mobile, calculatoare, componente aerospațiale și turbine pe gaz. Exploatarea este realizată în mare parte manual, localnicii câștigând doar câțiva dolari pe zi.

ONU a acuzat anterior rebelii M23 că exploatează resursele minei pentru a-și finanța rebeliunea, acuzații negate de guvernul Rwandei.

În ciuda bogăției minerale uriașe, peste 70% din populația RDC trăiește cu mai puțin de 2,15 dolari pe zi, potrivit datelor internaționale.

