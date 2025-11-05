Un avion de marfă UPS, model MD-11, s-a prăbuşit după de pe Aeroportul Muhammad Ali din Louisville, Kentucky. Cel puţin şapte persoane au murit, iar unsprezece au fost rănite în urma tragediei aviatice petrecute în zona industrială. Aparatul a luat foc imediat după impact, declanşând un incendiu de mari proporţii în apropierea pistei aeroportului.

Un avion de marfă UPS s-a prăbușit. Ce s-a întâmplat în momentul decolării

Potrivit , un avion de marfă UPS, pregătit pentru un zbor de opt ore şi jumătate către Honolulu, a întâmpinat probleme imediat după decolare. Imaginile difuzate de postul local WLKY arată flăcări izbucnind pe o aripă înainte de prăbuşirea aparatului.

După impact, aeronava a explodat violent, provocând un incendiu uriaş şi degajând un nor dens de fum negru.

„Zborul UPS 2976 s-a prăbuşit marţi, 4 noiembrie, în jurul orei 17:15, ora locală, după ce a decolat de pe Aeroportul Internaţional Muhammad Ali din Louisville, Kentucky”, a transmis Administraţia Federală a Aviaţiei într-un comunicat.

Câte victime sunt confirmate până acum

Guvernatorul Andy Beshear a anunţat marţi că şapte persoane au murit şi unsprezece au fost rănite în urma tragediei. Autorităţile locale se tem că numărul victimelor ar putea creşte, notează Reuters.

Patru dintre persoanele confirmate decedate nu se aflau la , ci în zona afectată de prăbuşire. Pompierii se luptau încă cu incendiile izbucnite în apropierea aeroportului la câteva ore după tragedie.

Ce se știe despre avionul de marfă UPS

Aeronava MD-11, veche de 34 de ani, făcea parte din flota UPS din anul 2006, conform datelor oficiale. Potrivit Flightradar24, avionul a urcat la o altitudine 175 de picioare şi a atins 184 de noduri înainte de coborâre.

Zborul era programat să dureze opt ore şi jumătate până la Honolulu, conform informaţiilor comunicate de autorităţi. La bord se aflau trei membri ai echipajului, despre care oficialii cred că au murit în momentul impactului.

Ce investighează autorităţile

Anchetatorii americani iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv desprinderea unuia dintre motoare înainte de .

„Este un incendiu prea mare pentru un incendiu normal, tipic pentru un motor”, a spus expertul american în siguranţa aeriană John Cox.

„Acel avion ar fi trebuit să zboare cu două motoare. Aşadar, acum trebuie să analizăm ce a cauzat imposibilitatea zborului”, a mai adăugat el.

Consiliul Naţional pentru Siguranţa Transporturilor (NTSB) va conduce ancheta. De regulă, instituţia are nevoie de 12 până la 24 de luni pentru a finaliza raportul oficial şi a emite recomandări pentru a ajuta la evitarea incidentelor similare.