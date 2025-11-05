B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Tragedie în Kentucky! Un avion de marfă UPS s-a prăbușit la scurt timp după decolare. Cel puțin 7 morți și 11 răniți (VIDEO)

Tragedie în Kentucky! Un avion de marfă UPS s-a prăbușit la scurt timp după decolare. Cel puțin 7 morți și 11 răniți (VIDEO)

Ana Beatrice
05 nov. 2025, 08:29
Tragedie în Kentucky! Un avion de marfă UPS s-a prăbușit la scurt timp după decolare. Cel puțin 7 morți și 11 răniți (VIDEO)
Sursa Foto: Captură Video/ Facebook - The Cuban Show
Cuprins
  1. Un avion de marfă UPS s-a prăbușit. Ce s-a întâmplat în momentul decolării
  2. Câte victime sunt confirmate până acum
  3. Ce se știe despre avionul de marfă UPS
  4. Ce investighează autorităţile

Un avion de marfă UPS, model MD-11, s-a prăbuşit după decolarea de pe Aeroportul Muhammad Ali din Louisville, Kentucky. Cel puţin şapte persoane au murit, iar unsprezece au fost rănite în urma tragediei aviatice petrecute în zona industrială. Aparatul a luat foc imediat după impact, declanşând un incendiu de mari proporţii în apropierea pistei aeroportului.

Un avion de marfă UPS s-a prăbușit. Ce s-a întâmplat în momentul decolării

Potrivit CNN, un avion de marfă UPS, pregătit pentru un zbor de opt ore şi jumătate către Honolulu, a întâmpinat probleme imediat după decolare. Imaginile difuzate de postul local WLKY arată flăcări izbucnind pe o aripă înainte de prăbuşirea aparatului.

După impact, aeronava a explodat violent, provocând un incendiu uriaş şi degajând un nor dens de fum negru.

„Zborul UPS 2976 s-a prăbuşit marţi, 4 noiembrie, în jurul orei 17:15, ora locală, după ce a decolat de pe Aeroportul Internaţional Muhammad Ali din Louisville, Kentucky”, a transmis Administraţia Federală a Aviaţiei într-un comunicat.

Câte victime sunt confirmate până acum

Guvernatorul Andy Beshear a anunţat marţi că şapte persoane au murit şi unsprezece au fost rănite în urma tragediei. Autorităţile locale se tem că numărul victimelor ar putea creşte, notează Reuters.

Patru dintre persoanele confirmate decedate nu se aflau la bordul avionului, ci în zona afectată de prăbuşire. Pompierii se luptau încă cu incendiile izbucnite în apropierea aeroportului la câteva ore după tragedie.

Ce se știe despre avionul de marfă UPS

Aeronava MD-11, veche de 34 de ani, făcea parte din flota UPS din anul 2006, conform datelor oficiale. Potrivit Flightradar24, avionul a urcat la o altitudine 175 de picioare şi a atins 184 de noduri înainte de coborâre.

Zborul era programat să dureze opt ore şi jumătate până la Honolulu, conform informaţiilor comunicate de autorităţi. La bord se aflau trei membri ai echipajului, despre care oficialii cred că au murit în momentul impactului.

Ce investighează autorităţile

Anchetatorii americani iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv desprinderea unuia dintre motoare înainte de prăbuşire.

„Este un incendiu prea mare pentru un incendiu normal, tipic pentru un motor”, a spus expertul american în siguranţa aeriană John Cox.

„Acel avion ar fi trebuit să zboare cu două motoare. Aşadar, acum trebuie să analizăm ce a cauzat imposibilitatea zborului”, a mai adăugat el.

Consiliul Naţional pentru Siguranţa Transporturilor (NTSB) va conduce ancheta. De regulă, instituţia are nevoie de 12 până la 24 de luni pentru a finaliza raportul oficial şi a emite recomandări pentru a ajuta la evitarea incidentelor similare.

Tags:
Citește și...
Un spital a trimis din greșeală peste 500 de scrisori către familiile unor pacienți, anunțându-i că au murit. Toți cei menționați erau, de fapt, în viață
Externe
Un spital a trimis din greșeală peste 500 de scrisori către familiile unor pacienți, anunțându-i că au murit. Toți cei menționați erau, de fapt, în viață
Alertă în Belgia: Aeroportul din Bruxelles și-a închis spațiul aerian din cauza unor drone. Unde au fost deviate mai multe zboruri și ce au transmis autoritățile
Externe
Alertă în Belgia: Aeroportul din Bruxelles și-a închis spațiul aerian din cauza unor drone. Unde au fost deviate mai multe zboruri și ce au transmis autoritățile
O sculptură cu Trump răstignit pe cruce, în timp ce poartă o uniformă de deținut, a fost expusă în Elveția. Lucrarea a stârnit un val de reacții
Externe
O sculptură cu Trump răstignit pe cruce, în timp ce poartă o uniformă de deținut, a fost expusă în Elveția. Lucrarea a stârnit un val de reacții
Loterie inedită la Paris: localnicii pot câștiga un loc de veci lângă artiști precum Oscar Wilde sau Edith Piaf. Cât trebuie să plătească o persoană pentru a participa
Externe
Loterie inedită la Paris: localnicii pot câștiga un loc de veci lângă artiști precum Oscar Wilde sau Edith Piaf. Cât trebuie să plătească o persoană pentru a participa
David Beckham a primit titlul de cavaler, într-o ceremonie oficiată de Regele Charles. Cine a inspirat ținuta purtată de sportiv
Externe
David Beckham a primit titlul de cavaler, într-o ceremonie oficiată de Regele Charles. Cine a inspirat ținuta purtată de sportiv
Newsweek: Bătălia electorală pentru New York. Cuomo vs. Mamdani. Trump: Tai banii orașului dacă nu iese al meu
Externe
Newsweek: Bătălia electorală pentru New York. Cuomo vs. Mamdani. Trump: Tai banii orașului dacă nu iese al meu
Interdicție la Moscova? De ce desenele animate „Mașa și Ursul” au intrat pe lista neagră a ideologilor Kremlinului
Externe
Interdicție la Moscova? De ce desenele animate „Mașa și Ursul” au intrat pe lista neagră a ideologilor Kremlinului
Incident violent în Marea Britanie. Cine este bărbatul acuzat că a înjunghiat 11 persoane
Externe
Incident violent în Marea Britanie. Cine este bărbatul acuzat că a înjunghiat 11 persoane
Orașul european unde cafeaua costă 9 lei. Surpriza Balcanilor care cucerește turiștii
Externe
Orașul european unde cafeaua costă 9 lei. Surpriza Balcanilor care cucerește turiștii
Românul prins sub dărâmături la Roma a fost scos în viață, însă a murit la spital: „A fost resuscitat aproape o oră”
Externe
Românul prins sub dărâmături la Roma a fost scos în viață, însă a murit la spital: „A fost resuscitat aproape o oră”
Ultima oră
08:41 - Un spital a trimis din greșeală peste 500 de scrisori către familiile unor pacienți, anunțându-i că au murit. Toți cei menționați erau, de fapt, în viață
08:30 - Sorin Grindeanu rămâne cu tunurile pe Oana Gheorghiu: „Nu am de ce să-mi schimb punctul de vedere”
08:12 - Condițiile puse de China pentru predarea unei românce deținute încă din 2017. Ce acuzații i se aduc Alinei Apostol
08:02 - Leveling up: Dev.Play 2026 este pregătit să propulseze scena de gaming din România
07:26 - Prefectul Capitalei avertizează: „Se poate întâmpla oricând o nenorocire cum a fost cea din Rahova” / Tot mai mulți oameni sună la 112 pentru a reclama miros de gaze
01:05 - Atenție, șoferi! Puțini știu când au voie să aprindă luminile de ceață și când riscă o amendă. Regula de aur pe care trebuie să o respecți!
00:25 - OpenAI și Amazon semnează un acord uriaș. Ce înseamnă pentru viitorul Inteligenței Artificiale
00:06 - Geoană a spus cum ar reacționa Trump, dacă Nicușor Dan i-ar cere să nu mai retragă trupele americane din România: “Îl cunosc bine. Preferă să lucreze cu jucătorii mari”
23:58 - Depozitarea greșită poate strica ouăle mai repede decât crezi. Unde este indicat să le păstrăm
23:54 - Cum reușește Andreea Bălan să se împartă între familie și carieră: „Nu există o zi normală în viața mea de artistă”