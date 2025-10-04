Tragedie în ! Balin Miller, un american în vârstă de 23 de ani, a murit după o cădere de peste 700 de metri pe faimosul El Capitan. Momentul fatal a fost transmis live pe TikTok, unde sute de persoane urmăreau ascensiunea. Autoritățile americane au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.

Cum s-a produs tragedia în Parcul Național Yosemite

Potrivit primelor informații, în ultima parte a traseului Sea of Dreams, rucsacul lui Balin Miller s-ar fi blocat. Sportivul a încercat să-l elibereze, coborând în rapel de-a lungul frânghiei. Ajuns la capătul corzii, el a pierdut contactul cu echipamentul și a căzut aproximativ 730 de metri în gol. Căderea a fost filmată și difuzată live, în timp ce peste 500 de persoane urmăreau pe TikTok ascensiunea. Această tragedie în Parcul Național Yosemite ridică noi semne de întrebare privind siguranța escaladei extreme.

Cine a fost Balin Miller, alpinistul din spatele tragediei din Yosemite

Balin Miller, cunoscut online drept „Orange Tent Guy”, era născut în Alaska, pasionat de provocările extreme. În iunie, el a reușit o ascensiune solitară pe Slovak Direct, pe Denali, o performanță apreciată în întreaga lume. A escaladat și trasee dificile din Patagonia și Munții Stâncoși canadieni, adăugând în palmares rute celebre precum Californiana, Virtual Reality și Reality Bath. Pentru mulți, era un influencer alpinist cu un stil unic: își picta obrajii cu sclipici înainte de fiecare urcare, „ca un războinic”. Tragedia în Parcul Național Yosemite i-a curmat prematur ascensiunea în lumea alpinismului.

Care au fost reacțiile după tragedia din Parcul Național Yosemite

„Cu inima grea trebuie să vă spun că incredibilul meu fiu, Balin Miller, a murit astăzi în urma unui accident de alpinism”, a scris mama lui Balin Millerea, potrivit The Guardian. „Inima mea este sfărâmată în milioane de bucăți”, a mai spus femeia.

Martorul care i-a filmat ascensiunea a declarat că în ultimele zile peste 100.000 de curioși îi urmăreau progresul online. Moartea sa este a treia tragedie în Parcul Național Yosemite în acest an, după alte două accidente fatale. Evenimentul subliniază riscurile uriașe pe care le presupune escalada extremă și a lăsat în urmă o durere imensă.