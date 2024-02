Tragedie pe terenul de fotbal. Un jucător a fost lovit de fulger și a murit în ambulanță

Un jucător indonezian a fost lovit de fulger pe stadionul Siliwangi din Bandung, în timpul unui joc amical disputat sâmbătă, 10 februarie, în Indonezia. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Sportivul, identificat ca Septian Raharaja, în vârstă de 34 de ani, a murit în ambulanță, scrie .

Jucătorul era într-un meci de fotbal amical între FC Bandung și FBI Subang, când fulgerul l-a lovit în jurul orei locale 16:20.

După incident, sportivul încă respira și a fost dus de urgență la un spital local, însă, din nefericire, din cauza arsurilor intense suferite, Raharaja a murit în ambulanță.

Clipul video îngrozitor a devenit viral pe rețelele de socializare, iar fanii și jucătorii de fotbal au transmis condoleanțe familiei.

Imaginile următoare vă pot afecta emoțional!

