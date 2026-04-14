Traian Băsescu nu crede că vor fi mari diferențe între politica guvernului condus de și cea a succesorului său, Peter Magyar. În opinia sa, câștigătorul alegerilor de la Budapesta este interesat doar de banii .

Fostul președinte al României a făcut o analiză asupra viitorului politic al Ungariei după victori opoziției condusă de Peter Magyar. În opinia sa, viitoarea putere de la Budapesta își va nuanța discursul față de Bruxelles deoarece vrea să primească fondurile europene blocate. În rest, așa cum a rezultat din discursul lui Peter Magyar, nu-și va schimba foarte mult poziția față de alte aspecte, inclusiv față de Ucraina.

Traian Băsescu l-a citit pe Peter Magyar

spune că nu a fost surprins de rezultatul votului din Ungaria, ci de dimensiunea acestuia, Traian Băsescu a declarat, într-o intervenție la B1 TV, că a fost surprins de „atitudinea aeriană” a lui Kelemen Hunor care a sperat că va câștiga Viktor Orban.

„Personal nu aveam nici un dubiu că Viktor Orban va pierde alegerile. Știam situația din Ungaria cum, de altfel, o știau și oamenii politici de la noi. Mă surprinde neștiința și plutirea în nori a lui Kelemen Hunor care spera că va câștiga favoritul său, Viktor Orban. Dar se știa că diferența din sondaje este foarte mare. Mă așteptam la un rezultat în favoarea opoziției. Nu mă așteptam la o diferență atât de mare, ca opoziția să aibă majoritate constituțională. Acum, fiind la putere vor putea face Ungaria cum vor ei și cum au promis-o”, a spus Băsescu.

Întrebat cum vede politica viitorului guvern de la Budapesta, fostul președinte a precizat că nu există diferențe mari între direcția adoptată de Viktor Orban și cea pe care o propune Peter Magyar. În opinia sa, singura diferență de opinie a sesizat-o în ceea ce privește relația cu Uniunea Europeană. Peter Mgyar dorește să deblocheze cele 17 miliarde de euro care ar trebui să revină țării sale, astfel că-și nuanțează poziția în relațiile cu Bruxelles.

„Păstrează aproape tot din politica lui Victor Orban, mai puțin poziția privind apropierea de Uniunea Europeană unde este vorba de circa 17 miliarde de euro care se cuveneau Ungariei și care sunt blocați. Măcar de dragul celor 17 miliarde își va armoniza poziția cu cea a Uniunii Europene”, a explicat fostul președinte.

Peter Magyar rămâne un separatist

Fostul președinte Traian Băsescu este de părere că Peter Magyar rămâne un separatist care dorește doar banii europeni. În rest, el a adoptat aceeași linie politică precum predecesorul său, Viktor Orban.

„Dar Magyar rămâne un separatist. El vrea independență, vrea autonomie și doar să ia banii de la Uniunea Europeană. A și făcut clare pozițiile sale: nu este pentru trimitere de armament în Ucraina; nu este pentru accesul Ucrainei într-o formulă mai rapidă în UE. Deci, regăsim liniile lui Orban în pozițiile lui Magyar”, a comentat Băsescu.

Fostul președinte a fost întrebat despre relația pe care o va avea UDMR cu viitoarea putere de la Budapesta. Traian Băsescu este de părere că în următoarea perioadă ar putea apărea dezvăluiri despre lucrurile necurate din relația șefilor UDMR cu Viktor Orban. În opinia sa, însă, aceasta va fi o problemă internă a formațiunii condusă de Kelemen Hunor.