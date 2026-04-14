Pe fondul scumpirii accelerate a petrolului, transportul aerian european intră într-o zonă de risc tot mai vizibilă.
Marile companii aeriene trag un semnal de alarmă și cer intervenția rapidă a Uniunea Europeană. Acestea avertizează că o posibilă criză de combustibil ar putea genera perturbări serioase în întreaga industrie.
Cum a ajuns criza din Orientul Mijlociu să amenințe zborurile din Europa
Tensiunile din Orientul Mijlociu afectează tot mai vizibil industria aviatică. Acestea dau peste cap atât aprovizionarea cu petrol, cât și rutele esențiale de transport, iar blocajele din Strâmtoarea Ormuz cresc presiunea asupra pieței.
Pentru companiile aeriene, combustibilul rămâne unul dintre cele mai mari costuri, astfel că orice scumpire a petrolului se reflectă rapid în prețul biletelor. În cele din urmă, o criză geopolitică ajunge să fie resimțită direct de pasageri, notează playtech.ro.
Ce soluții propun marile companii aeriene
Airlines for Europe (A4E), organizația care reunește companii precum Lufthansa, Air France-KLM și British Airways, solicită măsuri urgente la nivel european. Printre soluțiile propuse se numără achiziții comune de kerosen, monitorizarea atentă a stocurilor și crearea unor rezerve dedicate pentru aviație.
În același timp, companiile cer suspendarea temporară a taxei de carbon și eliminarea unor taxe din sector. Totodată, acestea solicită sprijin pentru transportul suplimentar de combustibil, în contextul rutelor ocolitoare și al blocajelor logistice.
De ce sunt importante achizițiile comune de combustibil
Modelul nu este unul nou și a fost deja testat cu succes. UE a folosit acest mecanism în 2022 pentru achizițiile comune de gaze naturale, reușind să reducă impactul crizei energetice. Acum, industria aviatică vrea ca aceeași strategie să fie aplicată și pentru kerosen. Prin achiziții comune, statele ar putea obține prețuri mai avantajoase și ar diminua riscul unei penurii.
În prezent, țările UE sunt obligate să mențină rezerve de petrol pentru 90 de zile. Totuși, lipsa unor reguli clare pentru combustibilul de aviație ridică semne de întrebare. Din acest motiv, companiile cer reglementări mai stricte pentru a preveni o criză reală.
Cum ar putea fi afectați pasagerii în perioada următoare
Pasagerii vor simți primii impactul dacă aceste măsuri întârzie să fie aplicate. Prețurile biletelor pot crește rapid, iar întârzierile sau anulările de zboruri ar putea deveni tot mai frecvente. În același timp, unele rute vor fi modificate, iar numărul curselor ar putea scădea. Contextul este cu atât mai complicat cu cât se apropie sezonul estival, perioadă în care cererea este foarte mare.
ACI Europe avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu o penurie de combustibil în doar câteva săptămâni dacă blocajele persistă. În acest context, companiile cer flexibilitate în utilizarea sloturilor aeroportuare, prioritizarea livrărilor de combustibil pentru aviație și acceptarea combustibilului de tip Jet A, iar Ourania Georgoutsakou subliniază că aceste măsuri sunt esențiale atât pe termen scurt, cât și pentru prevenirea unor crize viitoare.