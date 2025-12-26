B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Trei femei, atacate cu cuțitul la metroul din Paris. Un suspect a fost reținut

Trei femei, atacate cu cuțitul la metroul din Paris. Un suspect a fost reținut

Traian Avarvarei
26 dec. 2025, 23:59
Trei femei, atacate cu cuțitul la metroul din Paris. Un suspect a fost reținut
Foto: Hepta - Zuma Press / Xinhua
Cuprins
  1. Atac cu cuțitul la metroul din Paris
  2. Avertismentul ministrului francez de Interne

Trei femei au fost rănite cu cuţitul de un bărbat, în metrou din Paris. El a reuşit să fugă, dar a fost ulterior reţinut nu departe de capitală, informează AFP. Prefectul poliţiei din Paris a salutat mobilizarea serviciilor sale. O anchetă a fost deschisă pentru tentativă de omor voluntară şi violenţe voluntare cu mână armată.

Atac cu cuțitul la metroul din Paris

Atacul a avut loc vineri după-amiază, în trei staţii ale aceleiaşi linii de metrou. Două dintre victime au fost transportate la spital, în timp ce o a treia a mers singură la o unitate medicală. Niciuna nu are viața pusă în pericol.

Suspectul are 25 de ani și a fost identificat cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere. El are antecedente penale.

De ancheta în acest caz se ocupă serviciile de siguranţă regională a transporturilor (SRT).

Prefectul poliţiei din Paris, Patrice Faure, „a salutat mobilizarea serviciilor şi reţinerea individului suspectat a fi autorul faptelor”.

Avertismentul ministrului francez de Interne

Acum o săptămână, Laurent Nunez, ministrul de Interne, a cerut vigilență maximă din partea forțelor de ordine, vorbind despre „nivelul foarte ridicat al ameninţării teroriste” şi despre „riscuri de tulburări la ordinea publică”. El chiar a cerut atenție sporită în privința „transportului în comun”.

Tags:
Citește și...
„Un miracol de Crăciun”: O pisică dispărută s-a întors acasă după 5 ani (FOTO)
Externe
„Un miracol de Crăciun”: O pisică dispărută s-a întors acasă după 5 ani (FOTO)
Italia: Un bătrân condamnat pentru uciderea soției bolnave de cancer a fost grațiat de președinte. Ce a spus bărbatul la ieșirea din închisoare
Externe
Italia: Un bătrân condamnat pentru uciderea soției bolnave de cancer a fost grațiat de președinte. Ce a spus bărbatul la ieșirea din închisoare
Jaf ratat, surprins de camere: Cum au încercat 2 hoți să fure un bancomat și l-au pierdut pe drum (VIDEO)
Externe
Jaf ratat, surprins de camere: Cum au încercat 2 hoți să fure un bancomat și l-au pierdut pe drum (VIDEO)
Casă de vis în Toscana, mai ieftină decât un apartament în București. Ce facilități oferă vânzătorul
Externe
Casă de vis în Toscana, mai ieftină decât un apartament în București. Ce facilități oferă vânzătorul
Descoperire terifiantă în Liechtenstein! Patru membri ai aceleiași familii, găsiți morți în condiții misterioase
Externe
Descoperire terifiantă în Liechtenstein! Patru membri ai aceleiași familii, găsiți morți în condiții misterioase
Volodimir Zelenski și Donald Trump s-ar putea întâlni pe 28 decembrie. Locația întâlnirii este Mar-a-Lago
Externe
Volodimir Zelenski și Donald Trump s-ar putea întâlni pe 28 decembrie. Locația întâlnirii este Mar-a-Lago
Situație tensionată între Moscova și Berlin. Cetățenii ruși îndemnați să nu călătorească în Germania
Externe
Situație tensionată între Moscova și Berlin. Cetățenii ruși îndemnați să nu călătorească în Germania
Putin nu renunță la Donbas. Cum vede un schimb de teritorii cu Ucraina
Externe
Putin nu renunță la Donbas. Cum vede un schimb de teritorii cu Ucraina
Jimmy Kimmel nu-l menajează pe Trump nici de Crăciun: „Tirania este în plină expansiune”
Externe
Jimmy Kimmel nu-l menajează pe Trump nici de Crăciun: „Tirania este în plină expansiune”
Atacuri rusești de Crăciun în Ucraina. Ce s-a întâmplat în Herson și Cernihiv
Externe
Atacuri rusești de Crăciun în Ucraina. Ce s-a întâmplat în Herson și Cernihiv
Ultima oră
23:41 - Mihai Trăistariu spune că a fost cuplat 3 ani cu o femeie căsătorită: „Asta a fost nebunia vieții mele pe relații”
23:11 - „Întrebarea teologică” a lui Cristian Tudor Popescu pentru români, în contextul sărbătorilor. Ce curiozitate are gazetarul
22:52 - Irineu Darău, plan pentru curățenie în Ministerul Economiei: „O să identific profesioniștii și o să-i încurajez”. Ce spune despre companiile de stat falimentare (VIDEO)
22:20 - Un angajat al Şcolii de Agenţi de Poliţie din Câmpina a fost reţinut pentru tentativă de viol asupra unui elev
21:55 - Gigi Becali a povestit cum i-a salvat viața unui IT-ist: „Milioane făceam și voiam să mă sinucid”
21:25 - Cu cât cresc impozitele pe locuințe în 2026. Unii proprietari vor plăti chiar și de trei ori mai mult
20:59 - „Te iubesc noapte și zi”. Cele mai bizare și haioase căutări pe eMAG, în 2025
20:36 - Un sucevean a făcut anul acesta 2.409 comenzi pe un site / Ce au cumpărat românii din online în 2025
20:08 - Ce a făcut Oksana Ionașcu cu placenta, după a șaptea naștere. Pe celelalte le-a mâncat
19:46 - Cum a pierdut fostul fotbalist Marian Aliuță 5 milioane de euro și cum i s-a schimbat viața după: „Simți disperare”