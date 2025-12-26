Trei femei au fost rănite cu cuţitul de un bărbat, în metrou din Paris. El a reuşit să fugă, dar a fost ulterior reţinut nu departe de capitală, informează . Prefectul poliţiei din Paris a salutat mobilizarea serviciilor sale. O anchetă a fost deschisă pentru tentativă de omor voluntară şi violenţe voluntare cu mână armată.

Atac cu cuțitul la metroul din Paris

Atacul a avut loc vineri după-amiază, în trei staţii ale aceleiaşi linii de metrou. Două dintre victime au fost transportate la spital, în timp ce o a treia a mers singură la o unitate medicală. Niciuna nu are viața pusă în pericol.

Suspectul are 25 de ani și a fost identificat cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere. El are antecedente penale.

De ancheta în acest caz se ocupă serviciile de siguranţă regională a transporturilor (SRT).

Prefectul poliţiei din Paris, Patrice Faure, „a salutat mobilizarea serviciilor şi reţinerea individului suspectat a fi autorul faptelor”.

Avertismentul ministrului francez de Interne

Acum o săptămână, Laurent Nunez, ministrul de Interne, a cerut vigilență maximă din partea forțelor de ordine, vorbind despre „nivelul foarte ridicat al ameninţării teroriste” şi despre „riscuri de tulburări la ordinea publică”. El chiar a cerut atenție sporită în privința „transportului în comun”.