Trei polițiști din SUA au împușcat un bărbat fără picioare ce se afla într-un scaun cu rotile. Cum și-au motivat polițiștii fapta (VIDEO)

Trei ofițeri de poliție din SUA au împușcat un bărbat în scaun cu rotile, ce avea ambele picioare amputate, iar un martor prezent la fața locului.

Individul a sărit din scaunul cu rotile încercând să fugă de polițiști, în timp ce îi amenința pe aceștia cu un cuțit.

Trei polițiști la Departamentul de Poliție Huntington Park din California, SUA, l-au împușcat de minim opt ori, joi, pe Anthony Lowe Jr, în vârstă de 36 de ani, care a încercat . Poliția a precizat că bărbatul era tatăl a doi copii și ar fi înjunghiat un trecător cu un cuțit, informează .

Anthony a fost arestat, însă a decedat mai târziu din cauza rănilor grave pe care le-a suferit.

Huntington Park, California police officers shoot dead Anthony Lowe Jr, a double amputee man who tried to run away from them on the stumps of his legs. The cops said they were afraid Lowe would throw the knife he had at them.

— Mike Sington (@MikeSington)