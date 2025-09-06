Trump a anunțat că summitul G20 va avea loc la una din proprietățile lui: „Va fi magnific”

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că liderilor G20 din va avea loc în decembrie la Miami, în statul Florida, mai exact la un complex de golf deţinut de familia sa.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Pe cine vrea Trump la reuniune

Ce s-a întâmplat

Trump a anunţat că summitul liderilor G20 din 2026 va avea loc în decembrie la Miami, în statul Florida, conform .

De asemenea, el a confirmat că nu va participa la reuniunea liderilor G20 în noiembrie în Africa de Sud. La aceasta, SUA vor fi reprezentate de vicepreşedintele J.D. Vance.

Președintele american a asigurat că locaţia aleasă pentru anul viitor, Trump National Doral Miami, este „cel mai bun loc”. „Nu vom face niciun ban din asta”, a asigurat el.

În timpul primului său mandat (2017-2021), el a dorit să găzduiască un summit G7 în acelaşi loc, însă a fost acuzat de corupție și a renunțat la această idee.

Pe cine vrea Trump la reuniune

Trump a declarat că „va fi magnific”. El a mai spus că proprietatea este aproape de aeroport şi a asigurat că „fiecare ţară va avea propria clădire”.

De asemenea, el a menționat că „ar dori” ca preşedinţii rus, Vladimir Putin, şi chinez, Xi Jinping, să participe la reuniune anul viitor.

Preşedinţia prin rotaţie a G20, care reuneşte cele mai puternice economii ale lumii, este deţinută anul acesta de Africa de Sud.