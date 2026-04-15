Donald Trump anunță că deschide „definitiv” Strâmtoarea Ormuz. Ce lider mondial l-a convins să facă asta: „Au fost de acord să nu trimită arme Iranului”

Ana Maria
15 apr. 2026, 16:30
Sursa foto: Hepta / @Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. De ce spune Donald Trump că Strâmtoarea Ormuz este „deschisă permanent”
  2. Trump a anunțat redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Ce înțelegere ar fi avut SUA cu China
  3. De ce este atât de importantă Strâmtoarea Ormuz
  4. Trump a anunțat redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Ce efecte a avut blocada asupra Iranului

Donald Trump anunță redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Liderul SUA a anunțat, miercuri, că Strâmtoarea Ormuz este „deschisă permanent”, în ciuda blocadei navale instituite anterior de Statele Unite, pe fondul tensiunilor din regiune și al presiunilor venite din partea Chinei.

Declarațiile liderului american vin într-un moment delicat, în care situația din Orientul Mijlociu rămâne instabilă, iar rutele maritime sunt atent monitorizate de marile puteri.

De ce spune Donald Trump că Strâmtoarea Ormuz este „deschisă permanent”

Președintele american a transmis mesajul într-o postare pe platforma Truth Social, unde a susținut că decizia vine în urma unor discuții directe cu liderul chinez Xi Jinping.

„China este foarte încântată că deschid definitiv Strâmtoarea Ormuz”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

„Fac asta pentru ei și pentru întreaga lume. Această situație nu se va mai repeta niciodată.”, a continuat liderul SUA.

Trump a anunțat redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Ce înțelegere ar fi avut SUA cu China

În continuarea mesajului, Trump a afirmat că Beijingul ar fi acceptat să nu mai livreze armament Iranului pe durata conflictului din regiune.

„Au fost de acord să nu trimită arme Iranului. Președintele Xi mă va îmbrățișa cu putere când voi ajunge acolo peste câteva săptămâni.

Colaborăm inteligent și foarte bine! Nu e asta mai bine decât să ne luptăm??? dar țineți minte, suntem foarte buni la luptă, dacă trebuie – mult mai buni decât oricine altcineva!!!”, a mai scris președintele SUA.

De ce este atât de importantă Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai strategice rute maritime din lume, prin care tranzitează aproximativ un sfert din aprovizionarea globală cu petrol. Blocada instituită anterior de Statele Unite a venit după eșecul negocierilor de pace cu Iran, desfășurate la Islamabad.

Trump a anunțat redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Ce efecte a avut blocada asupra Iranului

Restricțiile impuse asupra transportului maritim au pus presiune pe economia iraniană, limitând exporturile de petrol și accesul la piețele internaționale. Potrivit presei internaționale, măsura ar fi avut ca scop forțarea Teheranului să revină la masa negocierilor.

Citește și...
Newsweek: De ce ajung dronele lui Putin în România? „Unele sunt lovite de antiaeriana Ucrainei. Altele, pierd semnalul”
Externe
Newsweek: De ce ajung dronele lui Putin în România? „Unele sunt lovite de antiaeriana Ucrainei. Altele, pierd semnalul”
Un nou atac armat zguduie Turcia. Patru morți și zeci de răniți într-o școală din Kahramanmaraș, la doar o zi după un incident similar (VIDEO)
Externe
Un nou atac armat zguduie Turcia. Patru morți și zeci de răniți într-o școală din Kahramanmaraș, la doar o zi după un incident similar (VIDEO)
Situația se complică în Orientul Mijlociu. Iranul lansează o amenințare majoră. Ce a anunțat că vrea să facă
Externe
Situația se complică în Orientul Mijlociu. Iranul lansează o amenințare majoră. Ce a anunțat că vrea să facă
UE lansează sistemul de verificare a vârstei. Rețelele sociale, sub presiune pentru protejarea copiilor: „Este datoria părinților să-și crească copiii, nu a platformelor”
Externe
UE lansează sistemul de verificare a vârstei. Rețelele sociale, sub presiune pentru protejarea copiilor: „Este datoria părinților să-și crească copiii, nu a platformelor”
Europa construiește un plan de rezervă NATO pentru scenariul retragerii SUA. Cum ar arăta „NATO european”
Externe
Europa construiește un plan de rezervă NATO pentru scenariul retragerii SUA. Cum ar arăta „NATO european”
Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima comisă de trei români. Comunitatea românească se teme de răzbunări: „Suntem un pic disperați”
Externe
Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima comisă de trei români. Comunitatea românească se teme de răzbunări: „Suntem un pic disperați”
Hermès ratează așteptările în primul trimestru. Vânzările încetinesc pe fondul tensiunilor globale și al scăderii cererii
Externe
Hermès ratează așteptările în primul trimestru. Vânzările încetinesc pe fondul tensiunilor globale și al scăderii cererii
Donald Trump continuă cearta cu Papa Leon. Un nou val de critici la adresa liderului Bisericii Catolice
Externe
Donald Trump continuă cearta cu Papa Leon. Un nou val de critici la adresa liderului Bisericii Catolice
Țara din Europa care vrea să ofere electricitate gratis. Cum s-a ajuns aici
Externe
Țara din Europa care vrea să ofere electricitate gratis. Cum s-a ajuns aici
Prima reacție a lui Trump după ce Orban a pierdut alegerile din Ungaria. Ce spune despre Peter Magyar
Externe
Prima reacție a lui Trump după ce Orban a pierdut alegerile din Ungaria. Ce spune despre Peter Magyar
