Donald Trump anunță redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Liderul SUA a anunțat, miercuri, că Strâmtoarea Ormuz este „deschisă permanent”, în ciuda blocadei navale instituite anterior de Statele Unite, pe fondul tensiunilor din regiune și al presiunilor venite din partea Chinei.

Declarațiile liderului american vin într-un moment delicat, în care situația din Orientul Mijlociu rămâne instabilă, iar rutele maritime sunt atent monitorizate de marile puteri.

De ce spune Donald Trump că Strâmtoarea Ormuz este „deschisă permanent”

Președintele american a transmis mesajul într-o postare pe platforma Truth Social, unde a susținut că decizia vine în urma unor discuții directe cu liderul chinez Xi Jinping.

„China este foarte încântată că deschid definitiv Strâmtoarea Ormuz”, a scris Donald Trump pe .

„Fac asta pentru ei și pentru întreaga lume. Această situație nu se va mai repeta niciodată.”, a continuat liderul SUA.

Trump a anunțat redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Ce înțelegere ar fi avut SUA cu China

În continuarea mesajului, Trump a afirmat că Beijingul ar fi acceptat să nu mai livreze armament Iranului pe durata conflictului din regiune.

„Au fost de acord să nu trimită arme Iranului. mă va îmbrățișa cu putere când voi ajunge acolo peste câteva săptămâni.

Colaborăm inteligent și foarte bine! Nu e asta mai bine decât să ne luptăm??? dar țineți minte, suntem foarte buni la luptă, dacă trebuie – mult mai buni decât oricine altcineva!!!”, a mai scris președintele SUA.

De ce este atât de importantă Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai strategice rute maritime din lume, prin care tranzitează aproximativ un sfert din aprovizionarea globală cu petrol. Blocada instituită anterior de Statele Unite a venit după eșecul negocierilor de pace cu Iran, desfășurate la Islamabad.

Trump a anunțat redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Ce efecte a avut blocada asupra Iranului

Restricțiile impuse asupra transportului maritim au pus presiune pe economia iraniană, limitând exporturile de petrol și accesul la piețele internaționale. Potrivit presei internaționale, măsura ar fi avut ca scop forțarea Teheranului să revină la masa negocierilor.