Donald Trump a distribuit pe rețeaua sa, Truth Social, un montaj video în care soții Michelle și Barack Obama apar cu trupuri de maimuțe.

Clipul prezintă așa-zise probe care ar demonstra nereguli la alegerile din SUA din 2020. Trump susține în continuare că victoria în acel scrutin i-a fost furată. Pe finalul montajului, vreme de câteva secunde, apar fețele soților Obama rânjind, pe corpuri de maimuțe.

Trump, criticat pentru clipul cu soții Obama

Biroul guvernatorului Californiei, democratul Gavin Newsom, potenţial candidat la prezidențialele din 2028, a criticat postarea.

„Comportament josnic din partea preşedintelui. Fiecare republican trebuie să denunţe asta. Acum”, au transmis reprezentanții lui Newsom, pe X.

Trump vrea în rai

Dar astfel de derapaje nu-l împiedică pe Trump să pretindă că

În cadrul National Prayer Breakfast, Donald Trump a declarat că merită să ajungă în rai și că a glumit recent când a spus că probabil nu se va întâmpla acest lucru. Președintele SUA a insistat că merită să ajungă în rai și a reproșat presei că a relatat prima sa declarație fără să explice că a fost vorba despre o glumă a sa.

„Eu doar mă distram. Chiar cred că probabil ar trebui să ajung acolo, adică nu sunt un candidat perfect, dar am făcut o mulțime de bine pentru oameni perfecți”, a spus Trump.