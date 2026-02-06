Donald Trump a distribuit pe rețeaua sa, Truth Social, un montaj video în care soții Michelle și Barack Obama apar cu trupuri de maimuțe.
Clipul prezintă așa-zise probe care ar demonstra nereguli la alegerile din SUA din 2020. Trump susține în continuare că victoria în acel scrutin i-a fost furată. Pe finalul montajului, vreme de câteva secunde, apar fețele soților Obama rânjind, pe corpuri de maimuțe.
Biroul guvernatorului Californiei, democratul Gavin Newsom, potenţial candidat la prezidențialele din 2028, a criticat postarea.
„Comportament josnic din partea preşedintelui. Fiecare republican trebuie să denunţe asta. Acum”, au transmis reprezentanții lui Newsom, pe X.
Dar astfel de derapaje nu-l împiedică pe Trump să pretindă că merită să ajungă în rai.
În cadrul National Prayer Breakfast, Donald Trump a declarat că merită să ajungă în rai și că a glumit recent când a spus că probabil nu se va întâmpla acest lucru. Președintele SUA a insistat că merită să ajungă în rai și a reproșat presei că a relatat prima sa declarație fără să explice că a fost vorba despre o glumă a sa.
„Eu doar mă distram. Chiar cred că probabil ar trebui să ajung acolo, adică nu sunt un candidat perfect, dar am făcut o mulțime de bine pentru oameni perfecți”, a spus Trump.