Președintele american Donald Trump a răgușit la o conferința de presă de luni, după ce a țipat în timpul unei discuții despre comerț. Iată ce a declarat acesta!

Donald Trump: „M-am enervat”

Președintele Donald Trump a apărut răgușit la conferința de presă de luni din Biroul Oval, unde a fost alături de președintele FIFA, Gianni Infantino, pentru a anunța că Statele Unite vor accelera procesarea vizelor pentru fanii care au achiziționat bilete la Cupa Mondială de fotbal din 2026.

„Am țipat la unii oameni pentru că sunt proști în legătură cu o problemă comercială într-o țară și am lămurit-o, dar cu acești oameni m-am enervat”, a declarat Trump, explicând cauza răgușelii sale, conform Agerpres.

Nu este vorba despre boală

Președintele a ținut să liniștească imediat publicul și jurnaliștii: „Mă simt bestial.” El a subliniat că răgușeala nu este un semn de boală și că se simte în formă.

Când a fost întrebat despre detalii, Trump a menționat că o țară „a încercat să renegocieze termenii acordului său comercial”, dar nu a precizat despre ce națiune este vorba.

Sosirea la Washington

Trump a revenit la Washington duminică seară, după ce și-a petrecut weekendul jucând golf în Florida.

Conferința de presă a combinat declarațiile despre comerț cu vestea bună pentru fanii fotbalului, demonstrând că președintele se menține activ și implicat în evenimentele oficiale.

Cupa Mondială 2026, găzduită de Statele Unite

Cupa Mondială de fotbal din anul 2026 va fi găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic, fiind prima ediție cu 48 de echipe participante.

Evenimentul promite să atragă milioane de fani din întreaga lume și va genera un interes economic și turistic major în regiune.

Președintele Donald Trump a participat la conferința de presă din Biroul Oval pentru a anunța că procesarea vizelor pentru fanii care au achiziționat bilete va fi accelerată, facilitând astfel participarea lor la turneu.