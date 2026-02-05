Președintele SUA, Donald Trump, a intervenit în dezbaterea politică din Ungaria cu un mesaj public de susținere pentru Viktor Orban, transmis cu puțin timp înaintea alegerilor parlamentare. Declarația vine într-un context electoral tensionat, marcat de sondaje care indică o competiție mai strânsă decât în ciclurile electorale anterioare.
Mesajul lui Donald Trump a fost publicat pe platforma Truth Social și îl descrie pe premierul Ungariei drept „un lider cu adevărat puternic şi influent, cu o experienţă dovedită în obţinerea de rezultate fenomenale”. Fostul președinte american a comparat stilul său politic cu cel al liderului maghiar, subliniind lupta comună pentru interesele naționale.
Trump a insistat asupra priorităților promovate de Orban, afirmând că acesta „munceşte din greu pentru a proteja Ungaria, a creşte economia, a crea locuri de muncă, a promova comerţul”. În același mesaj, liderul republican a evidențiat tema imigrației și a ordinii publice, folosind formularea „a opri imigraţia ilegală şi a asigura LEGEA ŞI ORDINEA!”.
Donald Trump a amintit de relația bilaterală din timpul mandatului său, susținând că „relaţiile dintre Ungaria şi Statele Unite au atins noi culmi de cooperare şi realizări spectaculoase sub administraţia mea”. El a precizat că succesul cooperării s-ar datora, în mare parte, premierului maghiar, relatează News.ro.
Mesajul capătă un ton explicit electoral atunci când Trump afirmă: „Am fost mândru să-l susţin pe Viktor pentru realegerea sa în 2022 şi sunt onorat să o fac din nou”. Postarea se încheie cu o declarație fermă: „Viktor Orbán este un prieten adevărat, un luptător şi un ÎNVINGĂTOR şi are sprijinul meu complet şi total”.
Intervenția lui Trump apare într-un moment dificil pentru Fidesz, partidul lui Viktor Orban fiind depășit în sondaje de formațiunea de centru-dreapta Tisza. Datele recente indică o creștere constantă pentru opoziție și un procent semnificativ de alegători încă indeciși.
Partidul Tisza, condus de Peter Magyar, promite combaterea corupției și deblocarea fondurilor europene, mizând pe o repoziționare fermă a Ungariei în UE și NATO.