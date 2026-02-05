B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Trump și-a transmis susținerea pentru Viktor Orban în alegerile parlamentare din Ungaria. Ce arată sondajele despre cursa electorală

Trump și-a transmis susținerea pentru Viktor Orban în alegerile parlamentare din Ungaria. Ce arată sondajele despre cursa electorală

Iulia Petcu
05 feb. 2026, 23:57
Trump și-a transmis susținerea pentru Viktor Orban în alegerile parlamentare din Ungaria. Ce arată sondajele despre cursa electorală
Sursa foto: Twitter (X) - Medyanın51Tonu @medyanin51tonu
Cuprins
  1. De ce a ales Donald Trump să-l susțină public pe Viktor Orban
  2. Cum a fost formulat sprijinul cu miză electorală
  3. Ce arată sondajele despre cursa electorală din Ungaria

Președintele SUA, Donald Trump, a intervenit în dezbaterea politică din Ungaria cu un mesaj public de susținere pentru Viktor Orban, transmis cu puțin timp înaintea alegerilor parlamentare. Declarația vine într-un context electoral tensionat, marcat de sondaje care indică o competiție mai strânsă decât în ciclurile electorale anterioare.

De ce a ales Donald Trump să-l susțină public pe Viktor Orban

Mesajul lui Donald Trump a fost publicat pe platforma Truth Social și îl descrie pe premierul Ungariei drept „un lider cu adevărat puternic şi influent, cu o experienţă dovedită în obţinerea de rezultate fenomenale”. Fostul președinte american a comparat stilul său politic cu cel al liderului maghiar, subliniind lupta comună pentru interesele naționale.

Trump a insistat asupra priorităților promovate de Orban, afirmând că acesta „munceşte din greu pentru a proteja Ungaria, a creşte economia, a crea locuri de muncă, a promova comerţul”. În același mesaj, liderul republican a evidențiat tema imigrației și a ordinii publice, folosind formularea „a opri imigraţia ilegală şi a asigura LEGEA ŞI ORDINEA!”.

Cum a fost formulat sprijinul cu miză electorală

Donald Trump a amintit de relația bilaterală din timpul mandatului său, susținând că „relaţiile dintre Ungaria şi Statele Unite au atins noi culmi de cooperare şi realizări spectaculoase sub administraţia mea”. El a precizat că succesul cooperării s-ar datora, în mare parte, premierului maghiar, relatează News.ro.

Mesajul capătă un ton explicit electoral atunci când Trump afirmă: „Am fost mândru să-l susţin pe Viktor pentru realegerea sa în 2022 şi sunt onorat să o fac din nou”. Postarea se încheie cu o declarație fermă: „Viktor Orbán este un prieten adevărat, un luptător şi un ÎNVINGĂTOR şi are sprijinul meu complet şi total”.

Ce arată sondajele despre cursa electorală din Ungaria

Intervenția lui Trump apare într-un moment dificil pentru Fidesz, partidul lui Viktor Orban fiind depășit în sondaje de formațiunea de centru-dreapta Tisza. Datele recente indică o creștere constantă pentru opoziție și un procent semnificativ de alegători încă indeciși.

Partidul Tisza, condus de Peter Magyar, promite combaterea corupției și deblocarea fondurilor europene, mizând pe o repoziționare fermă a Ungariei în UE și NATO.

Tags:
Citește și...
Dosarele Epstein fac ravagii în Europa. Fost premier anchetat pentru corupție
Externe
Dosarele Epstein fac ravagii în Europa. Fost premier anchetat pentru corupție
Albania ridică interdicția TikTok după 11 luni și invocă noi mecanisme de securitate. Ce garanții oferă platforma autorităților
Externe
Albania ridică interdicția TikTok după 11 luni și invocă noi mecanisme de securitate. Ce garanții oferă platforma autorităților
Testamentul lui Karl Lagerfeld, contestat. Choupette, cea mai bogată pisică din lume, amenințată de rudele designerului
Externe
Testamentul lui Karl Lagerfeld, contestat. Choupette, cea mai bogată pisică din lume, amenințată de rudele designerului
Guvernul italian schimbă regulile. Amenzi pentru părinții ai căror copii poartă cuțite asupra lor
Externe
Guvernul italian schimbă regulile. Amenzi pentru părinții ai căror copii poartă cuțite asupra lor
Emmanuel Macron pune presiune pe Bruxelles. Franța cere o agendă accelerată pentru „independența Europei”
Externe
Emmanuel Macron pune presiune pe Bruxelles. Franța cere o agendă accelerată pentru „independența Europei”
Explozie la o mină ilegală. Autoritățile au raportat 16 morți. Mai mulți lucrători sunt blocați în subteran VIDEO
Externe
Explozie la o mină ilegală. Autoritățile au raportat 16 morți. Mai mulți lucrători sunt blocați în subteran VIDEO
Bill Gates rupe tăcerea! Primul interviu despre dezvăluirile din dosarul Epstein: „Am fost nechibzuit să petrec timp cu el”
Externe
Bill Gates rupe tăcerea! Primul interviu despre dezvăluirile din dosarul Epstein: „Am fost nechibzuit să petrec timp cu el”
Newsweek:1.400€ bonus la pensie pentru pensionarii din Italia inclusiv români. De ce nu se dă a-13-a pensie în România?
Externe
Newsweek:1.400€ bonus la pensie pentru pensionarii din Italia inclusiv români. De ce nu se dă a-13-a pensie în România?
Româncă de 21 de ani, dispărută în Spania după ce a ieșit să cumpere fructe
Externe
Româncă de 21 de ani, dispărută în Spania după ce a ieșit să cumpere fructe
Un șofer a primit amendă pentru o depășire de viteză de 0,08 km/h. Ce le-a scris polițiștilor după ce a plătit banii
Externe
Un șofer a primit amendă pentru o depășire de viteză de 0,08 km/h. Ce le-a scris polițiștilor după ce a plătit banii
Ultima oră
23:47 - Accident mortal în Timiș. Moped spulberat de pe șosea de un autovehicul. Un tânăr de 22 de ani a murit
23:33 - Patriarhia Română marchează un moment istoric. 16 femei românce primesc zi de cinstire în calendarul ortodox
23:27 - Destinația europeană unde mașinile sunt interzise. Unde se află insula care atrage turiștii în căutare de experiențe autentice
23:21 - Dosarele Epstein fac ravagii în Europa. Fost premier anchetat pentru corupție
22:58 - Dacian Dragoș nu vede un motiv legal să fie suspendat de la CCR: „Şi lucruri mai ciudate s-au întâmplat în România”
22:47 - Albania ridică interdicția TikTok după 11 luni și invocă noi mecanisme de securitate. Ce garanții oferă platforma autorităților
22:26 - Testamentul lui Karl Lagerfeld, contestat. Choupette, cea mai bogată pisică din lume, amenințată de rudele designerului
22:25 - Lia Savonea contraatacă. Șefa ÎCCJ desființează documentarul Recorder în plenul CSM
21:57 - Cristi Chivu a purtat torța olimpică pe străzile din Milano, înainte de Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Ce rol simbolic a avut prezența sa (FOTO, VIDEO)
21:48 - Motivul amânării deciziei CCR pe legea pensiilor magistraților. Explicațiile judecătorului Dacian Dragoş