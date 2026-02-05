Președintele SUA, Donald Trump, a intervenit în dezbaterea politică din Ungaria cu un mesaj public de susținere pentru Viktor Orban, transmis cu puțin timp înaintea alegerilor parlamentare. Declarația vine într-un context electoral tensionat, marcat de sondaje care indică o competiție mai strânsă decât în ciclurile electorale anterioare.

De ce a ales Donald Trump să-l susțină public pe Viktor Orban

Mesajul lui Donald Trump a fost publicat pe platforma Truth Social și îl descrie pe premierul Ungariei drept „un lider cu adevărat puternic şi influent, cu o experienţă dovedită în obţinerea de rezultate fenomenale”. Fostul președinte american a comparat stilul său politic cu cel al liderului maghiar, subliniind lupta comună pentru interesele naționale.

Trump a insistat asupra priorităților promovate de , afirmând că acesta „munceşte din greu pentru a proteja Ungaria, a creşte economia, a crea locuri de muncă, a promova comerţul”. În același mesaj, liderul republican a evidențiat tema imigrației și a ordinii publice, folosind formularea „a opri imigraţia ilegală şi a asigura LEGEA ŞI ORDINEA!”.

Cum a fost formulat sprijinul cu miză electorală

a amintit de relația bilaterală din timpul mandatului său, susținând că „relaţiile dintre Ungaria şi Statele Unite au atins noi culmi de cooperare şi realizări spectaculoase sub administraţia mea”. El a precizat că succesul cooperării s-ar datora, în mare parte, premierului maghiar, relatează News.ro.

Mesajul capătă un ton explicit electoral atunci când Trump afirmă: „Am fost mândru să-l susţin pe Viktor pentru realegerea sa în 2022 şi sunt onorat să o fac din nou”. Postarea se încheie cu o declarație fermă: „Viktor Orbán este un prieten adevărat, un luptător şi un ÎNVINGĂTOR şi are sprijinul meu complet şi total”.

Ce arată sondajele despre cursa electorală din Ungaria

Intervenția lui Trump apare într-un moment dificil pentru Fidesz, partidul lui Viktor Orban fiind depășit în sondaje de formațiunea de centru-dreapta Tisza. Datele recente indică o creștere constantă pentru opoziție și un procent semnificativ de alegători încă indeciși.

Partidul Tisza, condus de Peter Magyar, promite combaterea corupției și deblocarea fondurilor europene, mizând pe o repoziționare fermă a Ungariei în UE și .