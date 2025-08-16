După summitul cu Vladimir Putin, Donald Trump a purtat o convorbire telefonică de aproape șase ore cu lideri europeni și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Discuțiile au avut loc în timpul zborului său de întoarcere spre Washington, informează CNN.
Președintele american Donald Trump a aterizat la baza militară Joint Base Andrews din Maryland, la ora 2 dimineața, ora locală a Americii, după ce a încheiat summitul său cu Vladimir Putin.
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Trump a petrecut mare parte din cele șase ore de zbor vorbind la telefon.
Potrivit acesteia, ordinea convorbirilor a fost una clară, mai întâi a vorbit cu Volodimir Zelenski, iar apoi cu liderii NATO.
În cadrul conferinței de presă din cadrum summitului Trump-Putin, președintele american își anunțase deja intenția că vrea să informeze atât Kievul, cât și aliații din NATO despre ce s-a discutat în spatele ușilor.
„Voi telefona, desigur, președintelui nostru Zelenski și îi voi spune despre întâlnirea de astăzi”, a declarat Trump în timpul conferinței, potrivit Reuters.
Biroul președintelui ucrainean a confirmat, sâmbătă dimineața că apelul dintre cei doi a avut loc, fără a oferii însă detalii suplimentare despre conținutul discuțiilor.
„Președintele Volodimir Zelenski a discutat în această dimineață cu omologul său american, Donald Trump”, a transmis administrația prezidențială de la Kiev într-un comunicat, potrivit Agerpres.
Aceste convorbiri telefonice vin la scurt timp după întâlnirea bilaterală Trump-Putin, care a durat două ore și jumătate.