După summitul cu Vladimir Putin, Donald Trump a purtat o convorbire telefonică de aproape șase ore cu lideri europeni și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Discuțiile au avut loc în timpul zborului său de întoarcere spre Washington, informează .

Cum a decurs convorbirea telefonică

Președintele american Donald Trump a aterizat la baza militară Joint Base Andrews din Maryland, la ora 2 dimineața, ora locală a Americii, după ce a încheiat summitul său cu Vladimir Putin.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Trump a petrecut mare parte din cele șase ore de zbor vorbind la telefon.

Potrivit acesteia, ordinea convorbirilor a fost una clară, mai întâi a vorbit cu , iar apoi cu liderii .

Despre promisiunea făcută de Trump

În cadrul conferinței de presă din cadrum summitului Trump-Putin, președintele american își anunțase deja intenția că vrea să informeze atât Kievul, cât și aliații din NATO despre ce s-a discutat în spatele ușilor.

„Voi telefona, desigur, președintelui nostru Zelenski și îi voi spune despre întâlnirea de astăzi”, a declarat Trump în timpul conferinței, potrivit Reuters.

Confirmarea oficială de la Kiev

Biroul președintelui ucrainean a confirmat, sâmbătă dimineața că apelul dintre cei doi a avut loc, fără a oferii însă detalii suplimentare despre conținutul discuțiilor.

„Președintele Volodimir Zelenski a discutat în această dimineață cu omologul său american, Donald Trump”, a transmis administrația prezidențială de la Kiev într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Aceste convorbiri telefonice vin la scurt timp după întâlnirea bilaterală Trump-Putin, care a durat două ore și jumătate.