Președintele american Donald Trump a amenințat Iranul cu distrugerea completă într-o singură noapte dacă nu acceptă încheierea unui acord.

„Întreaga ţară ar putea fi distrusă într-o singură noapte, iar acea noapte ar putea fi foarte bine mâine (marţi)”, a declarat Donald Trump, în cadrul unei conferințe de presă, făcând aluzie la ultimatumul pe care l-a dat Iranului pentru încheierea unui acord, ultimatum care expiră mâine la 20:00, ora Washingtonului.

Amintim că liderul de la stabilise acest termen înainte de a bombarda infrastructura energetică a Iranului.

Trump, despre operațiunea de recuperare a piloților americani din Iran

Mare parte din conferința de presă a fost dedicată operațiunii prin care doi piloți americani rămași pe teren iranian au fost recuperați de către o echipă de circa 100 de militari.

„Nimeni nu are echipamentul militar pe care-l avem noi. Avem de departe cea mai puternică armată din lume”, s-a lăudat Trump.

El a mai afirmat că „din punct de vedere militar, a fost una dintre cele mai bune Sărbători Pascale ale noastre. Sărbătorim succesul uneia dintre cele mai complexe efectuate vreodată”.