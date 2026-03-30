Trump anunță construirea unui complex sub sala de bal de la Casa Albă

Selen Osmanoglu
30 mart. 2026, 10:51
Donald Trump spune că merită să ajungă în rai. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
  1. Complex subteran și protecție împotriva dronelor
  2. Cum s-a aflat despre proiect
  3. Lucrările și materialele folosite
  4. Ambiții monumentale în Washington

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că armata construiește un „complex mare” sub sala de bal pe care o ridică la Casa Albă, cu scopuri de protecție și securitate, proiectul fiind totodată unul dintre cele mai ambițioase din istoria recentă a clădirii.

Complex subteran și protecție împotriva dronelor

„În acest moment, armata construiește un complex mare sub sala de bal (…) Totul merge foarte bine, suntem chiar înainte de termen”, a declarat Donald Trump duminică, la bordul avionului care îl aducea înapoi din Florida, prezentând presei planurile sălii, conform Agerpres.

Președintele a adăugat: „Sala de bal servește de fapt drept adăpost pentru tot ceea ce este construit dedesubt de către armată, inclusiv protecție împotriva dronelor și a altor lucruri”.

Cum s-a aflat despre proiect

Trump a spus că informațiile au fost „scurse recent” în spațiul public „ca urmare a unui proces ridicol” intentat împotriva șantierului.

În octombrie, fostul dezvoltator imobiliar a dispus demolarea unei aripi întregi a Casei Albe, pentru a construi sala de bal, gândită să găzduiască până la 1.000 de persoane la recepții și cine oficiale.

Lucrările și materialele folosite

Donald Trump a vorbit frecvent despre proiect, în ciuda criticilor primite: „Folosim onix și alte pietre incredibile”, a declarat la o conferință de presă dedicată parțial conflictului din Orientul Mijlociu.

Proiectul, unul dintre cele mai ambițioase întreprinse la Casa Albă în ultimul secol, a crescut constant ca amploare. Bugetul, finanțat din donații private, a urcat de la 200 de milioane de dolari la 400 de milioane.

Ambiții monumentale în Washington

În dorința de a-și lăsa amprenta asupra capitalei americane, Donald Trump a redenumit o sală emblematică „Centrul Trump Kennedy” și intenționează să construiască un arc mare, inspirat de Arcul de Triumf din Paris, care să devină un punct de atracție al orașului.

Proiectele sale au atras atenția publicului și criticilor, însă Trump rămâne ferm în promovarea lor ca simboluri ale viziunii și ambiției sale personale.

