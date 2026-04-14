Donald Trump a anunțat că o nouă rundă de cu Iranul ar putea avea loc în următoarele două zile, tot la Islamabad sau, ca posibilă alternativă, undeva în Europa.

Donald Trump anunță reluarea negocierilor

Delegațiile și ale Iranului s-ar putea așeza din nou la masă, pentru negocierea condițiilor de încetare a în aproximativ două zile. Donald Trump a făcut aceste declarații într-un interviu pentru New York Post. Discuțiile s-ar putea relua la Islamabad, în Pakistan, sau undeva în Europa.

Inițial, într-un prim interviu telefonic, el afirmase că discuţiile „au loc, dar într-un ritm destul de lent”. Apoi, a precizat că o a doua rundă de negocieri directe ar urma să aibă loc probabil undeva în Europa. El a revenit cu un telefon în redacția publicației, după aproximativ o oră, cu noi precizări. De această dată a indicat drept posibilă locație de desfășurare a discuțiilor capitala Pakistanului, Islamabad.

„Ar trebui să rămâneţi acolo, serios, pentru că s-ar putea întâmpla ceva în următoarele două zile, iar noi suntem mai înclinaţi să mergem acolo. (…) Este mai probabil, ştiţi de ce? Pentru că mareşalul face o treabă excelentă. Este fantastic şi, prin urmare, este mai probabil să ne întoarcem acolo. Pur şi simplu cred că este un tip grozav. Tipul acela. Mareşalul. Ştiţi că a pus capăt războiului cu India, a salvat 30 de milioane de oameni”, a spus el, referindu-se la Islamabad.

Trump a făcut referire la comandantul armatei pakistaneze, generalul Asim Munir, cu care a stabilit o legătură anul trecut, în timpul conflictului dintre Pakistan și India. El nu a dat detalii despre delegația care va reprezenta SUA la această nouă rundă de negocieri.

Casa Albă deranjată de relatările din presă

Donald Trump s-a declarat nemulţumit de informaţiile publicate de presă conform cărora SUA ar fi cerut Iranului să-şi suspende programul de îmbogăţire a uraniului pentru cel puţin două decenii. El a insistat că cererea a fost pe termen nelimitat nu doar pentru două decenii.

„Am spus mereu că nu pot avea arme nucleare, aşa că nu-mi place ideea celor 20 de ani”, a spus el.

Întrebat despre susţinătorii care sugerează că un moratoriu ar putea încuraja Iranul să încheie un acord, Donald Trump a răspuns:

„Nu vreau ca ei (Iranul) să simtă că au câştigat.”

Cum s-au blocat negocierile

Generalul-locotenent (r) pakistanez Muhammad Saeed, implicat în organizarea negocierilor, a afirmat că Teheranul a dat dovadă de „flexibilitate” în privinţa îmbogăţirii uraniului. Acesta este un punct de blocaj în negocieri. El a precizat că această flexibilitate a implicat condiția ca Iranul să poată oferi poporului său „ceva care să nu pară o capitulare”

Mohammad Marandi, care a însoţit delegaţia de la Teheran la negocierile de la Islamabad, a adoptat un ton mult mai provocator. Potrivit spuselor sale, Iranul nu acceptă să renunțe la îmbogățirea uraniului.

„Un blocaj nu va schimba poziţia Iranului”, a spus Marandi categoric.

Declarațiile lui Donald Trump confirmate de la ONU

Secretarul general al , Antonio Guterres, a declarat marţi că Naţiunile Unite au indicii că este foarte probabil ca discuţiile dintre Statele Unite și Iran vor fi reluate, transmite Reuters. El a confirmat declarațiile lui Donald Trump care a avansat un termen de două zile pentru reluarea negocierilor.

„Potrivit indiciilor pe are le avem, este foarte probabil ca aceste discuţii să se reia”, a răspuns Guterres întrebărilor venite de la jurnaliști.

Secretarul general a menţionat că s-a întâlnit cu viceprim-ministrul Pakistanului şi a lăudat eforturile de pace ale Islamabadului.

„Consider că este esenţial ca aceste negocieri să continue. Cred că ar fi nerealist să ne aşteptăm… ca o problemă atât de complexă, o problemă de lungă durată, să poată fi rezolvată în prima sesiune a unei negocieri. Aşadar, avem nevoie ca negocierile să continue şi avem nevoie ca un armistiţiu să fie menţinut cât timp negocierile continuă”, a afirmat Guterres.

Prețul petrolului a scăzut puternic

Prețurile petrolului au scăzut puternic după ce Donald Trump a indicat că ar putea avea loc o a doua rundă de negocieri, transmite CNBC. Contractele futures pentru petrolul american cu livrare în mai au coborât cu aproape 7%, până la 92,50 dolari pe baril. Petrolul Brent, referința internațională, cu livrare în iunie, a scăzut cu aproximativ 4%, până la 95,07 dolari pe baril.

Vicepreședintele JD Vance a afirmat luni că decizia privind continuarea negocierilor aparține Iranului. El a făcut aceste declarații după ce discuțiile desfășurate în weekend la Islamabad, în Pakistan, nu au dus la un progres.

„Dacă vom avea noi discuții sau dacă vom ajunge în cele din urmă la un acord depinde de Iran, deoarece noi am pus multe propuneri pe masă”, a spus Vance într-un interviu acordat Fox News.

Marina americană a început luni o blocadă a porturilor iraniene din Golful Persic, încercând să forțeze concesii din partea Teheranului. Potrivit analistului Vivek Dhar de la Commonwealth Bank of Australia, blocada amenință exporturile de petrol ale Iranului prin Strâmtoarea Ormuz, care s-au situat luna trecută la aproximativ 1,7 milioane de barili pe zi.

Războiul va reduce cererea de petrol

Agenția Internațională pentru Energie a estimat că șocul de aprovizionare provocat de războiul cu Iranul va reduce cererea globală de petrol în acest an. Consumatorii se confruntă cu o creștere a prețurilor la carburanți care va afecta cererea.

Instituția anticipează o scădere cu aproximativ 1,5 milioane de barili pe zi în trimestrul al doilea, cea mai mare de la pandemia de COVID-19. Pe întregul an, cererea globală ar urma să scadă cu aproximativ 80.000 de barili pe zi.

Ar fi o schimbare semnificativă față de estimările anterioare ale agenției, care indicau o creștere a consumului de 640.000 de barili pe zi.