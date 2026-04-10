Donald Trump cere să elaboreze un plan rapid pentru redeschiderea , în condițiile în care Iranul a decis să taxeze navele care circulă pe aici.

Donald Trump pune presiune pe NATO

Șeful Casei Albe a cerut membrilor NATO să prezinte un plan pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Donald Trump a formulat această solicitare în cadrul unei întâlniri cu secretarul general al Alianței, Mark Rutte care s-a aflat la Washington pentru trei zile.

Potrivit unor surse citate de Euronews, Trump a insistat ca statele alianței să prezinte un plan „în câteva zile” pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz. El a invocat importanța strategică a acestei căi navigbile pentru transportul petrolului și al gazelor naturale. Închiderea strâmtorii, de către Iran, din cauza războiului declanșat de SUA și Israel a afectat direct piețele energetice globale, contribuind la creșterea prețurilor petrolului.

De altfel, dintre Statele Unite, Israel și , dar și blocarea Ormuz au dominat agenda discuțiilor. Trump s-a arătat nemulțumit că statele NATO nu l-au urmat în acest conflict, în ciuda presiunilor pe care le-a pus. În schimb, un grup de 40 de state au anunțat formarea unei coaliții care să asigure libertatea navigației în zonă. Inițiativa va intra în acțiune după ce faza intensă a conflictului se va încheia.

Inițial, mai multe state europene, între care Marea Britanie, Germania, Franța, Finlanda, Norvegia și Spania, au transmis că nu intenționează să trimită trupe sau nave militare în zonă. Guvernele europene au arătat că nu au fost consultate înainte de declanșarea războiului împotriva Iranului. Ei au subliniat că NATO nu este responsabilă pentru o operațiune ofensivă.

Statele europene analizează intervenția în Ormuz

Presiunea exercitată de Donald Trump pare să fi determinat accelerarea discuțiilor între statele membre NATO. Potrivit unor surse apropiate negocierilor, redeschiderea Strâmtorii Ormuz ar putea implica desfășurarea unor nave militare și a personalului necesar pentru operarea acestora.

De asemenea, aliații ar putea contribui și cu operațiuni de informații, supraveghere sau deminare pentru a asigura libertatea navigației.

„Va fi probabil nevoie de o formă de prezență fizică în regiune”, a declarat o sursă citată de Euronews.

Donald Trump vrea să scoată castanele din foc cu mâna NATO

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și gazelor naturale. Blocarea traficului prin acest punct strategic afectează direct piețele energetice globale și a contribuit deja la creșterea prețurilor petrolului. Iranul a blocat traficul în urma războiului declanșat de Statele Unite și Israel.

Trump a insistat că NATO trebuie să se implice în deblocarea Strâmtorii Ormuz. Pe de altă parte, discuțiile din cadrul NATO continuă, iar statele membre încearcă să stabilească dacă și în ce formă vor participa la o eventuală operațiune pentru redeschiderea strâmtorii.

Keir Starmer, premierul britanic, şi Donald Trump au discutat joi prin telefon despre „necesitatea unui plan funcţional” pentru restabilirea circulaţiei în Strâmtoarea Ormuz, a informat Downing Street.