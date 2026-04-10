Trump cere NATO să repare ce-a stricat el. Șeful de la Casa Albă vrea un plan rapid pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Adrian Teampău
10 apr. 2026, 16:33
Trump cere NATO să repare ce-a stricat el. Șeful de la Casa Albă vrea un plan rapid pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz
Cuprins
  1. Donald Trump pune presiune pe NATO
  2. Statele europene analizează intervenția în Ormuz
  3. Donald Trump vrea să scoată castanele din foc cu mâna NATO

Donald Trump cere NATO să elaboreze un plan rapid pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, în condițiile în care Iranul a decis să taxeze navele care circulă pe aici.

Donald Trump pune presiune pe NATO

Șeful Casei Albe a cerut membrilor NATO să prezinte un plan pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Donald Trump a formulat această solicitare în cadrul unei întâlniri cu secretarul general al Alianței, Mark Rutte care s-a aflat la Washington pentru trei zile.

Potrivit unor surse citate de Euronews, Trump a insistat ca statele alianței să prezinte un plan „în câteva zile” pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz. El a invocat importanța strategică a acestei căi navigbile pentru transportul petrolului și al gazelor naturale. Închiderea strâmtorii, de către Iran, din cauza războiului declanșat de SUA și Israel a afectat direct piețele energetice globale, contribuind la creșterea prețurilor petrolului.

De altfel, războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran, dar și blocarea Ormuz au dominat agenda discuțiilor. Trump s-a arătat nemulțumit că statele NATO nu l-au urmat în acest conflict, în ciuda presiunilor pe care le-a pus. În schimb, un grup de 40 de state au anunțat formarea unei coaliții care să asigure libertatea navigației în zonă. Inițiativa va intra în acțiune după ce faza intensă a conflictului se va încheia.

Inițial, mai multe state europene, între care Marea Britanie, Germania, Franța, Finlanda, Norvegia și Spania, au transmis că nu intenționează să trimită trupe sau nave militare în zonă. Guvernele europene au arătat că nu au fost consultate înainte de declanșarea războiului împotriva Iranului. Ei au subliniat că NATO nu este responsabilă pentru o operațiune ofensivă.

Statele europene analizează intervenția în Ormuz

Presiunea exercitată de Donald Trump pare să fi determinat accelerarea discuțiilor între statele membre NATO. Potrivit unor surse apropiate negocierilor, redeschiderea Strâmtorii Ormuz ar putea implica desfășurarea unor nave militare și a personalului necesar pentru operarea acestora.

De asemenea, aliații ar putea contribui și cu operațiuni de informații, supraveghere sau deminare pentru a asigura libertatea navigației.

„Va fi probabil nevoie de o formă de prezență fizică în regiune”, a declarat o sursă citată de Euronews.

Donald Trump vrea să scoată castanele din foc cu mâna NATO

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și gazelor naturale. Blocarea traficului prin acest punct strategic afectează direct piețele energetice globale și a contribuit deja la creșterea prețurilor petrolului. Iranul a blocat traficul în urma războiului declanșat de Statele Unite și Israel.

Trump a insistat că NATO trebuie să se implice în deblocarea Strâmtorii Ormuz. Pe de altă parte, discuțiile din cadrul NATO continuă, iar statele membre încearcă să stabilească dacă și în ce formă vor participa la o eventuală operațiune pentru redeschiderea strâmtorii.

Keir Starmer, premierul britanic, şi Donald Trump au discutat joi prin telefon despre „necesitatea unui plan funcţional” pentru restabilirea circulaţiei în Strâmtoarea Ormuz, a informat Downing Street.

Citește și...
Alegeri cruciale în Ungaria: Viktor Orban ar putea pierde puterea după 16 ani. Prezență masivă la vot. Acuzații de interferență rusă
Externe
Alegeri cruciale în Ungaria: Viktor Orban ar putea pierde puterea după 16 ani. Prezență masivă la vot. Acuzații de interferență rusă
Invitație istorică pentru Papa Leon al XIV-lea. Ce țară comunistă vrea să îl primească în vizită
Externe
Invitație istorică pentru Papa Leon al XIV-lea. Ce țară comunistă vrea să îl primească în vizită
Două femei au fost arestate în Indonezia după un gest șocant care a scandalizat internetul
Externe
Două femei au fost arestate în Indonezia după un gest șocant care a scandalizat internetul
Negocieri tensionate în Pakistan: Vicepreședintele JD Vance anunță că nu s-a ajuns la niciun consens
Externe
Negocieri tensionate în Pakistan: Vicepreședintele JD Vance anunță că nu s-a ajuns la niciun consens
Lumina Sfântă de la Ierusalim a sosit în România: „Lumina e fundamentul vieții și al cunoașterii, ea deschide calea către adevăr și libertate” (VIDEO)
Externe
Lumina Sfântă de la Ierusalim a sosit în România: „Lumina e fundamentul vieții și al cunoașterii, ea deschide calea către adevăr și libertate” (VIDEO)
Cum sunt manipulați algoritmii X înainte de votul decisiv din Ungaria. Conturi false îl promovează pe Viktor Orbán
Externe
Cum sunt manipulați algoritmii X înainte de votul decisiv din Ungaria. Conturi false îl promovează pe Viktor Orbán
Tragedie în Spania: Un copil român de 11 ani a fost ucis într-o toaletă publică
Externe
Tragedie în Spania: Un copil român de 11 ani a fost ucis într-o toaletă publică
Donald Trump, încrezător în negocierile cu Iranul: „Vom deschide Strâmtoarea Ormuz destul de curând”
Externe
Donald Trump, încrezător în negocierile cu Iranul: „Vom deschide Strâmtoarea Ormuz destul de curând”
(VIDEO) Momentul în care Capsula Orion s-a întors pe Pământ după 10 zile în spațiu
Externe
(VIDEO) Momentul în care Capsula Orion s-a întors pe Pământ după 10 zile în spațiu
Casa șefului OpenAI a fost vizată de un atac cu cocktail Molotov. Ce a amenințat agresorul înainte să fie prins
Externe
Casa șefului OpenAI a fost vizată de un atac cu cocktail Molotov. Ce a amenințat agresorul înainte să fie prins
17:47 - Alegeri cruciale în Ungaria: Viktor Orban ar putea pierde puterea după 16 ani. Prezență masivă la vot. Acuzații de interferență rusă
17:41 - Gigi Becali, după ce polițiștii l-au lăsat iar fără permis: „Bine, mă, dar nu vă e rușine, băieți tineri, stați la pândă cu binoclul ăsta?”
17:17 - CTP: De Paști, credincioșii ar trebui să mănânce doar lăcuste, miere și semințe
17:00 - Cimitirul Evreiesc din Reghin, vandalizat: Monumente funerare au fost răsturnate în noaptea de Paște
16:40 - Caraș-Severin: Un mort și patru răniți după ce o mașină s-a izbit de o casă. Printre victime sunt și copii
15:54 - Tradiția se repetă pentru Gigi Becali. În prima zi de Paște a rămas din nou fără permis de conducere
15:29 - Invitație istorică pentru Papa Leon al XIV-lea. Ce țară comunistă vrea să îl primească în vizită
14:51 - Tragedie în prima zi de Paște: O femeie din Constanța a fost ucisă de tren
14:23 - Un nou proiect de lege prevede încă o zi liberă pentru români: Ce dată este vizată și care este semnificația ei istorică
13:42 - Două femei au fost arestate în Indonezia după un gest șocant care a scandalizat internetul