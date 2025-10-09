B1 Inregistrari!
Trump crede că ostaticii israelieni vor fi eliberați luni: „Sunt într-o situație teribilă acolo”

Selen Osmanoglu
09 oct. 2025, 10:02
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Președintele american Donald Trump a declarat, miercuri, că se așteaptă ca Hamas să elibereze toți ostaticii israelieni rămași, luni, în urma unui acord de pace între Israel și gruparea teroristă palestiniană.

Despre ce este vorba

„Cel mai important lucru este că ostaticii vor fi eliberați probabil, probabil luni”, i-a spus Trump gazdei Fox News Sean Hannity, într-un interviu la câteva ore după ce a anunțat că atât Hamas, cât și Israelul au convenit asupra primei faze a planului său de 20 de puncte pentru pace în Orientul Mijlociu, conform New York Post.

Este vorba despre 48 de ostatici despre care se crede că se află în Gaza, iar mai mult de jumătate dintre ei se crede că sunt morți.

„Sunt într-o situație teribilă acolo”, a spus Trump. „Se întâmplă atât de multe pentru a elibera ostaticii și credem că toți se vor întoarce luni”, a adăugat.

Ce se întâmplă cu acordul de pace

Un oficial de rang înalt de la Casa Albă a explicat că acordul, care se așteaptă să întrerupă luptele și în Gaza, va ajunge joi la cabinetul israelian pentru aprobare.

„Acordul merge mâine la cabinetul israelian. Odată ce votează da, Israelul trebuie să se retragă la linia care ar trebui să dureze mai puțin de 24 de ore”, a spus oficialul de rang înalt al Casei Albe.

„Apoi începe ceasul de 72 de ore, iar Hamas va încerca să meargă mai devreme, dacă este posibil. Evaluarea noastră este că ostaticii vor începe să fie eliberați luni”, a adăugat oficialul.

Reacțiile familiilor ostaticilor

La scurt timp după ce a anunțat acordul de pace, Trump a distribuit un videoclip pe Truth Social cu familiile ostaticilor care sărbătoresc evoluția.

„Și astăzi, președintele Trump a făcut-o. Tocmai a anunțat că cei dragi, ostaticii, se întorc acasă”, a spus un membru al familiei în videoclip.

„Nu vom înceta lupta până când nu îi vom vedea pe ultimii dintre cei 48 întorcându-se la familia lor, cei care au fost uciși în captivitate, îngropați în Țara Israelului, cei care sunt încă în viață, mergând prin graniță și reunindu-se cu familiile lor”, a mai spus.

Membrii familiei stăteau în fața unui banner cu fețele ostaticilor rămași și menționau că cei dragi lor și-au petrecut ultimii „doi ani în captivitate”.

Trump a mărturisit că este „ o mare onoare să fie implicat” în ceea ce se întâmplă și că aceasta este „probabil cea mai mare afacere făcută vreodată”.

