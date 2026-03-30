Președintele SUA, Donald Trump, schimbă tonul în cazul Cubei și anunță că nu se opune livrărilor de petrol către insulă, inclusiv din Rusia, în plină criză energetică severă.

Declarația lui Trump

Președintele Donald Trump a declarat luni, 30 martie, că „nu are nicio problemă” dacă o țară trimite petrol în Cuba, „fie că este Rusia sau nu”, în contextul în care un petrolier rusesc aflat sub sancțiuni americane se îndreaptă către insula din Caraibe, conform The Guardian.

Vorbind cu reporterii la bordul Air Force One, președintele SUA a spus: „Dacă o țară vrea să trimită petrol în Cuba, în acest moment nu am nicio problemă, fie că este Rusia sau nu.”

Până acum, administrația Trump a împiedicat practic toate livrările de petrol către Cuba, într-o încercare de a pune presiune pe guvernul de la Havana.

Petrolierul rusesc, aproape de destinație

Anterior, publicația The New York Times a relatat că SUA vor permite unui petrolier rusesc încărcat cu țiței să ajungă în Cuba, în contextul agravării crizei energetice.

Cu toate acestea, articolul menționează că nu este clar de ce administrația Trump permite transportul.

Petrolierul rusesc Anatoly Kolodkin, care transportă 730.000 de barili de țiței, ar putea descărca în curând la portul Matanzas din Cuba, dacă nu își schimbă traseul, potrivit serviciilor de monitorizare MarineTraffic și LSEG.

Criza energetică din Cuba se adâncește

Cantitatea de țiței ar oferi un sprijin semnificativ Cubei, care, potrivit președintelui Miguel Díaz-Canel, nu a mai primit importuri de petrol de trei luni, ceea ce a dus la raționalizarea strictă a benzinei și la agravarea unei crize energetice ce a provocat pene repetate de curent pe insulă.

Cuba traversează o criză energetică severă după ce și-a pierdut principalul furnizor de petrol, Venezuela, în urma capturării președintelui Nicolás Maduro de către SUA.

Blocada petrolieră impusă de Washington a dus la raționalizarea combustibilului, creșteri de prețuri, reducerea transportului și probleme economice majore.

Livrare cu efect limitat

Un petrolier rusesc ar putea oferi un ajutor temporar, însă SUA nu au încercat să-l oprească înainte de a ajunge în apele cubaneze, unde intervenția devine dificilă.

Livrarea ar acoperi necesarul de combustibil al țării pentru aproximativ 12,5 zile.