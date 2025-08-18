Donald Trump a anunțat că, după discuțiile de azi cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni la Casa Albă, îl va suna pe Vladimir Putin.

Liderul american spune că ar putea propune o întâlnire în trei, care ar schimba radical cursul războiului, relatează .



Donald Trump a anunțat că îl va contacta pe Vladimir Putin imediat după discuțiile oficiale de la Casa Albă. „Așteaptă apelul meu după ce terminăm întâlnirea”, a declarat președintele american, potrivit sursei citate.

Trump a spus că se gândește la o întâlnire în trei între acesta, Putin și Zelenski.

„Dacă avem o întâlnire trilaterală, există șanse reale să încheiem războiul. Dacă nu, lupta va continua”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

Întâlnirea de astăzi adună cei mai influenți lideri politici din Europa: Emmanuel , Giorgia Meloni, Alexander Stubb, Keir Starmer, Friedrich Merz, Ursula von der Leyen și Mark vor fi cu toții prezenți. Toți vor încerca să-l determine pe Trump să refuze cerințele Moscovei.

După întâlnirea de la Alaska, Putin i-a comunicat lui Trump clar că vrea recunoașterea anexării Crimeei și renunțarea Ucrainei la NATO.

Trump i-a spus deja lui Zelenski că„războiul se poate termina aproape imediat” dacă acceptă aceste condiții.

Președintele Ucrainei a respins ideea unei capitulări mascată și a afirmat că doar presiunea militară și diplomatică poate determina Rusia să accepte pacea.

„Președintele Trump are această putere”, a declarat Zelenski, încercând să pună responsabilitatea pe umerii liderului american.