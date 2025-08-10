Trump ia în calcul să-l invite pe Zelenski la negocierile cu Putin din Alaska

Donald Trump ia în calcul să-l invite și pe Volodimir la pe care le va purta cu Vladimir Putin. Acestea vor avea loc în Alaska, pe 15 august.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Declarații

Ce s-a întâmplat

Casa Albă ia în considerare invitarea lui Volodimir Zelenski la întâlnirea pe tema războiului din Ucraina dintre Donald Trump și Vladimir Putin care va avea loc Alaska, potrivit unor informații apărute în presa americană, conform NBC News, citat de

Informațiile apar la o zi după ce Washingtonul și Moscova au confirmat că Trump și Putin se vor întâlni vineri pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina.

Declarații

Un înalt oficial american și trei persoane informate cu privire la discuțiile interne au declarat pentru NBC News, că administrația Trump ia în considerare invitarea președintelui ucrainean la summit.

„Se discută acest lucru”, a declarat una dintre persoanele informate cu privire la discuții.

Sursele au declarat că participarea președintelui ucrainean nu a fost încă stabilită și că nu este clar dacă liderul ucrainean va fi prezent în Alaska. Cu toate acestea, un înalt oficial al administrației americane a declarat că acest lucru este „absolut” posibil.

„Toată lumea speră foarte mult că acest lucru se va întâmpla”, a declarat oficialul.

Întrebat dacă SUA l-au invitat oficial pe Volodimir Zelenski, un înalt oficial al Casei Albe a declarat: „Președintele rămâne deschis la un summit trilateral cu ambii lideri. În acest moment, Casa Albă se concentrează pe planificarea întâlnirii bilaterale solicitate de președintele Putin”.