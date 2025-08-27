B1 Inregistrari!
Donald Trump îi acuză pe George Soros și pe fiul acestuia sub legea RICO. Despre ce este vorba

Răzvan Adrian
27 aug. 2025, 19:27
Foto: Hepta.ro / Actionpress / MAY,MIRIAM

Președintele american Donald Trump a cerut ca George Soros și fiul său să fie urmăriți penal sub legea RICO, însă fără a arăta vreo probă care să susțină acuzațiile.

Declarațiile președintelui au stârnit reacții imediate din partea organizațiilor vizate și ridică semne de întrebare asupra motivelor politice, informează Reuters, citat de către Agerpres.

Cuprins:

  • Ce acuzații a adus Trump asupra lui Soros și a fiului său
  • Ce reacție au avut organizațiile

Ce acuzații a adus Trump asupra lui Soros și a fiului său

Într-o postare pe platforma TruthSocial, Trump a susținut că „George Soros și minunatul său fiu de stânga ar trebui să fie urmăriți penal conform RICO pentru sprijinirea protestelor violente și multe altele, în întreaga Statele Unite ale Americii. Asta include și prietenii săi nebuni de pe Coasta de Vest. Aveți grijă, vă urmărim!”, potrivit surselor citate.

Președintele nu a oferit nicio dovadă a faptelor ilegale pentru a susține aceste afirmații. Potrivit surselor citate, George Soros, a fost mult timp perceput ca un adversar de către Trump și baza sa conservatoare, în ciuda activității sale prin intermediul Open Society Foundations, organizație ce sprijină drepturile omului și transparența guvernamentală, dar și sănătatea publică și educația.

Ce reacție au avut organizațiile

Purtătorul de cuvânt al Open Society Foundations a catalogat declarația lui Trump drept „incredibile și false. Open Society Foundations nu sprijină și nu finanțează proteste violente. Misiunea noastră este să promovăm drepturile omului, justiția și principiile democratice acasă și în întreaga lume.”, menționează sursele citate.

