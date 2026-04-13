Donald Trump insistă că liderii iranieni se roagă de el să încheie rapid un . Aceasta în condițiile în care negocierile din Pakistan, de la Islamabad s-au încheiat fără nici un acord.

se jură că iranienii doresc „cu orice preţ” să încheie un acord cu . Afirmațiile sale sunt cel puțin ciudate după eşecul negocierilor directe. După mai multe ore de discuții, delegația formată din JD Vance, Steve Witkoff și Jared Kushner, negociatorii preferați ai lui Trump s-au întors fără nici un rezultat.

Donald Trump încearcă să maschze eșecul

Liderii iranieni doresc „cu orice preţ” să încheie un acord cu Statele Unite a afirmat Donald Trump, după eşecul negocierilor directe dintre Washington şi Teheran, transmit AFP şi Reuters. Șeful de la Casa Albă susține că ar fi fost contactat de partea iraniană care ar fi insistat asupra unui acord „cu orice preț”. Aceasta în condițiile în care, trimișii săi, JD Vance, Steve Witkoff și Jared Kushner au eșuat la negocieri

„Vă pot spune că cealaltă tabără ne-a contactat. Ar vrea să facă un acord, cu orice preţ”, a dat asigurări Trump, în faţa presei.

Duminică seara, după aflarea rezultatului, Trump le-a spus reporterilor că nu-i pasă dacă Iranul se întoarce la masa negocierilor. El a spus că SUA și-au atins obiectivele militare și că Iranul nu mai are capacitatea de a produce arme nucleare.

„Dacă nu se întorc, nu am nimic împotrivă”, a afirmat el.

Eșec la negocierile din Pakistan

Negocierile, conduse de JD Vance și de președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, au eșuat. Cele două părți au discutat timp de mai multe ore, la Islamabd. Discuțiile s-au blocat deoarce nu s-au înțeles cu privire la viitorul programului nuclear al . Nici una dintre părți nu s-a angajat să participe la o a doua rundă de negocieri diplomatice.

Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a declarat că părțile au ajuns la o înțelegere cu privire la diverse chestiuni. El a precizat că au rămas divergențe cu privire în privința a două sau trei puncte cheie. Oficialul a precizat că Iranul va continua să urmărească interesele naționale în orice circumstanțe.

„Era firesc să nu ne așteptăm de la bun început să ajungem la un acord într-o singură sesiune. Diplomația nu se termină niciodată…”, a declarat oficialul iranian la televiziunea de stat după încheierea discuțiilor.

Un oficial american, care a solicitat să rămână anonim, a declarat că era clar pentru echipa SUA că delegația iraniană nu înțelegea obiectivul principal al administrației Donald Trump, de a garanta că Republica Islamică nu va obține niciodată o armă nucleară.