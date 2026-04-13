Trump insistă că liderii iranieni se roagă de el să facă pace. Ce credibilitate mai au Statele Unite

Adrian Teampău
13 apr. 2026, 21:00
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Donald Trump insistă că liderii iranieni se roagă de el să încheie rapid un acord de pace. Aceasta în condițiile în care negocierile din Pakistan, de la Islamabad s-au încheiat fără nici un acord. 

Șeful de la Casa Albă se jură că iranienii doresc „cu orice preţ” să încheie un acord cu Statele Unite. Afirmațiile sale sunt cel puțin ciudate după eşecul negocierilor directe. După mai multe ore de discuții, delegația formată din JD Vance, Steve Witkoff și Jared Kushner, negociatorii preferați ai lui Trump s-au întors fără nici un rezultat.

Donald Trump încearcă să maschze eșecul 

Liderii iranieni doresc „cu orice preţ” să încheie un acord cu Statele Unite a afirmat Donald Trump, după eşecul negocierilor directe dintre Washington şi Teheran, transmit AFP şi Reuters. Șeful de la Casa Albă susține că ar fi fost contactat de partea iraniană care ar fi insistat asupra unui acord „cu orice preț”. Aceasta în condițiile în care, trimișii săi, JD Vance, Steve Witkoff și Jared Kushner au eșuat la negocieri

„Vă pot spune că cealaltă tabără ne-a contactat. Ar vrea să facă un acord, cu orice preţ”, a dat asigurări Trump, în faţa presei.

Duminică seara, după aflarea rezultatului, Trump le-a spus reporterilor că nu-i pasă dacă Iranul se întoarce la masa negocierilor. El a spus că SUA și-au atins obiectivele militare și că Iranul nu mai are capacitatea de a produce arme nucleare.

„Dacă nu se întorc, nu am nimic împotrivă”, a afirmat el.

Eșec la negocierile din Pakistan

Negocierile, conduse de JD Vance și de președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, au eșuat. Cele două părți au discutat timp de mai multe ore, la Islamabd. Discuțiile s-au blocat deoarce nu s-au înțeles cu privire la viitorul programului nuclear al Iranului. Nici una dintre părți nu s-a angajat să participe la o a doua rundă de negocieri diplomatice.

Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a declarat că părțile au ajuns la o înțelegere cu privire la diverse chestiuni. El a precizat că au rămas divergențe cu privire în privința a două sau trei puncte cheie. Oficialul a precizat că Iranul va continua să urmărească interesele naționale în orice circumstanțe.

„Era firesc să nu ne așteptăm de la bun început să ajungem la un acord într-o singură sesiune. Diplomația nu se termină niciodată…”, a declarat oficialul iranian la televiziunea de stat după încheierea discuțiilor.

Un oficial american, care a solicitat să rămână anonim, a declarat că era clar pentru echipa SUA că delegația iraniană nu înțelegea obiectivul principal al administrației Donald Trump, de a garanta că Republica Islamică nu va obține niciodată o armă nucleară.

Citește și...
Peter Magyar agită UE după victoria din Ungaria. Cum vrea să păstreze energia rusească: „Rusia și Ungaria vor rămâne aici”
Externe
Trump a șters postarea în care apărea în chipul lui Iisus, Vindecătorul. Chiar şi susţinătorii MAGA au considerat-o „dezgustătoare”
Externe
„Suntem duși la abator”. O localitate din Olanda riscă să fie șters de pe hartă
Externe
Ursula von der Leyen declanșează revoluția la Bruxelles. Comisia Europenă propune eliminarea veto-ului la adoptarea deciziilor
Externe
ONU denunță blocarea Strâmtorii Ormuz. Uniunea Europeană cere o coaliție care să vegheze la securitatea maritimă
Externe
Președintele Iranului îi ia apărarea Papei Leon după atacul lui Trump. „Vă doresc glorie de la Allah”
Externe
Pas istoric pentru omenire: Misiunea Artemis II a depășit așteptările și a doborât recorduri vechi de 50 de ani
Externe
Viața papei Leon, în pericol. Două tentative de asasinat dejucate în contextul vizitei din Alegeria
Externe
Marina americană a blocat Strâmtoarea Ormuz. Donald Trump amenință cu represalii brutale (UPDATE)
Externe
Descoperire importantă în apele Elveției: O încărcătură de acum 2.000 de ani a fost recuperată din adâncuri
Externe
