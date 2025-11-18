B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Trump, între dialog și presiune militară asupra Venezuelei

Trump, între dialog și presiune militară asupra Venezuelei

Selen Osmanoglu
18 nov. 2025, 07:29
Trump, între dialog și presiune militară asupra Venezuelei
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. SUA acuză Caracasul, Maduro acuză Washingtonul
  3. Ce spune Maduro
  4. Ce urmează

Donald Trump spune că ar putea discuta cu Nicolás Maduro, dar nu exclude trimiterea de trupe americane în Venezuela, amplificând tensiunile deja mari din zona Caraibelor.

Ce s-a întâmplat

Tensiunile dintre Statele Unite și Venezuela cresc din nou, după ce președintele american Donald Trump a declarat că este dispus să discute „la un moment dat” cu Nicolás Maduro, dar nu exclude trimiterea unor trupe americane în statul sud-american, conform Agerpres.

În Biroul Oval, Trump a transmis un mesaj dual: deschidere pentru dialog, dar și disponibilitate pentru o intervenție militară. „La un moment dat voi vorbi cu el”, a spus președintele american, subliniind însă că Maduro „nu a fost bun pentru Statele Unite”.

Întrebat dacă ar exclude opțiunea trimiterii de trupe în Venezuela, liderul de la Casa Albă a fost tranșant: „Nu, nu exclud această posibilitate, nu exclud nimic”.

SUA acuză Caracasul, Maduro acuză Washingtonul

Trump a susținut că regimul venezuelean „a deversat sute de mii de persoane provenind din închisori în țara noastră” și că Washingtonul „trebuie pur și simplu să ne ocupăm de Venezuela”.

În paralel, SUA mențin din august o prezență militară masivă în zona Caraibelor, inclusiv un portavion. Oficial, operațiunea vizează combaterea traficului de droguri. Caracasul acuză însă că este doar un pretext pentru „a impune o schimbare de regim” și pentru a pune mâna pe resursele naturale ale țării.

Ce spune Maduro

Ca reacție la declarațiile lui Trump, președintele Nicolás Maduro a transmis că este pregătit pentru discuții directe cu omologul american.

„Statelor Unite, celui care dorește să discute cu Venezuela, vom vorbi cu el, face to face, față în față. Nicio problemă. Ceea ce nu putem permite (…) este ca poporul creștin din Venezuela să fie bombardat și masacrat”, a spus Maduro în emisiunea sa săptămânală.

Liderul venezuelean a trecut apoi în engleză pentru a sublinia mesajul de pace: „Dialogue, nu-i așa în engleză? Dialog, dialog… Yes Peace! War no! Never, never war”.

Ce urmează

Maduro susține că anumite „sectoare ale puterii” din SUA încearcă să-l împingă pe Trump către „cea mai mare greșeală a vieții sale”: o intervenție militară.

„Acesta ar fi sfârșitul politic al leadershipului său… și îl împing, îl împing, îl provoacă, îl provoacă”, a afirmat liderul venezuelean.

Rămâne de văzut dacă cei doi vor ajunge la un dialog real sau dacă tensiunile din zona Caraibelor vor continua să escaladeze, pe fondul mesajelor contradictorii și al prezenței militare americane în regiune.

