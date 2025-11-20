Donald Trump a invocat joi pedeapsa cu moartea pentru parlamentarii democrați care au îndemnat armata să refuze ordinele administrației, descriindu-le ca fiind ilegale. Președintele SUA i-a numit pe cei care au făcut apel la nesupunere „trădători”.

Ce declarații de-ale parlamentarilor democrați l-au enervat pe Donald Trump

Grupul de senatori și reprezentanți democrați, toți cu experiență militară sau în serviciile de informații, i-a îndemnat pe americani să nu se supună ordinele administrației, printr-un videoclip postat marți pe . Nu au specificat la ce ordine se refereau, dar administrația Trump a fost criticată pentru angajarea forțelor americane atât în ​​țară, cât și în străinătate.

Printre membrii respectivului grup de democrați se numără și senatorul Mark Kelly, fost membru al Marinei și astronaut NASA, și senatoarea Elissa Slotkin, care a servit la în Irak. Formațiunea democrată, formată din șase persoane, a acuzat administrația Trump că „îi întoarce pe militari și agenți de informații împotriva cetățenilor americani”.

„În acest moment, amenințările la adresa constituției noastre nu vin doar din străinătate, ci chiar de aici, de acasă”, au spus ei, adăugând: „Puteți refuza ordinele ilegale”.

În interiorul Statelor Unite, Trump a ordonat Gărzii Naționale să intre în mai multe orașe americane, în multe cazuri împotriva dorinței oficialilor locali, pentru a menține ordinea publică. În străinătate, Trump a ordonat atacuri asupra unei serii de nave presupuse de contrabandă cu droguri, în Marea Caraibelor și în estul Oceanului Pacific. Atacurile s-au soldat cu peste 80 de morți.

Experții spun că atacurile sunt ilegale, chiar dacă vizează traficanți cunoscuți, potrivit .

Cine îi susține pe parlamentarii democrați

Un grup de peste 300 de foști oficiali ai securității naționale care se autointitulează „Statul Stabil” au declarat într-o scrisoare deschisă emisă joi că îi susțin pe cei șase democrați.

Donald Trump, avalanșă de postări după apelul parlamentarilor democrați

Drept răspuns, Trump a scris pe pagina sa de Truth Social: „Este foarte rău și periculos pentru țara noastră. COMPORTAMENT RĂZVRĂTIT DIN PARTEA TRĂDĂTORILOR!!! ÎI ÎNCHIDEȚI???”.

O postare ulterioară făcută de președintele american spune: „COMPORTAMENT RĂZVRĂTIT, pedepsibil cu MOARTEA!”

Trump a repostat, de asemenea, un mesaj de la un utilizator care îl îndemna să-i „spânzure”, menționând că primul președinte american, George Washington, ar fi făcut același lucru.