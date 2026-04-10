Tensiuni tot mai mari în tabăra republicană de când președintele american Donald Trump a implicat SUA în conflictul dintre Israel și Iran, în sprijinul primeia. Mulți din foștii susținători ai lui Trump spun că acesta n-ar fi trebui să facă pasul și că, probabil, a intervenit în la presiune externă. Donald Trump a răbufnit și i-a atacat pe o parte din foștii lui susținători, lideri ai taberei MAGA, afirmând că sunt niște „ratați” și „proști”.

Trump îi jignește pe foștii lui susținători

„Ştiu de ce Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens şi Alex Jones consideră că e minunat că Iranul, primul stat care susţine terorismul, deţine arma nucleară. Pentru că au ceva în comun – au un IQ scăzut, sunt proşti. (…)

Au fost dați afară de la TV, și-au pierdut emisiunile și nu mai sunt invitați, pentru că nimeni nu e interesat de ei. Sunt nebuni, scandalagii. (…) MAGA înseamnă să facem America măreață din nou, iar acești oameni nu au nicio idee cum să facă asta”, a izbucnit Donald Trump, într-o postare-fluviu, pe Truth Social, rețeaua sa socială.

Trump o bagă și pe Brigitte Macron în răfuielile sale politice

El a reacționat și la afirmațiile lui Candace Owens, care a spus că Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, ar fi bărbat. Brigitte Macron a dat-o în judecată pe influenceriță chiar în Statele Unite, iar Trump și-a exprima speranța că Prima Doamnă va câștiga procesul și va obține daune uriașe.

„O acuză pe Prima Doamnă a Franţei, foarte respectată, că e bărbat, deşi nu e cazul”, a scris Trump, punctând apoi că aceasta „va câștiga, sper, mulți bani” în procesul pe care i l-a intentat lui Owens.

De fapt, Donald Trump e supărat că Owens i-a criticat intervenția în Iran și declarația lui că „va distruge civilizația iraniană”, spunând că președintele SUA e un „nebun genocidar” și ar trebui îndepărtat de la putere.

În replică la mesajul lui Trump, ea a susținut ironic: „Poate e timpul să-l trimitem pe tataia la azil”.