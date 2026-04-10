Tensiuni tot mai mari în tabăra republicană de când președintele american Donald Trump a implicat SUA în conflictul dintre Israel și Iran, în sprijinul primeia. Mulți din foștii susținători ai lui Trump spun că acesta n-ar fi trebui să facă pasul și că, probabil, a intervenit în război la presiune externă. Donald Trump a răbufnit și i-a atacat pe o parte din foștii lui susținători, lideri ai taberei MAGA, afirmând că sunt niște „ratați” și „proști”.
„Ştiu de ce Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens şi Alex Jones consideră că e minunat că Iranul, primul stat care susţine terorismul, deţine arma nucleară. Pentru că au ceva în comun – au un IQ scăzut, sunt proşti. (…)
Au fost dați afară de la TV, și-au pierdut emisiunile și nu mai sunt invitați, pentru că nimeni nu e interesat de ei. Sunt nebuni, scandalagii. (…) MAGA înseamnă să facem America măreață din nou, iar acești oameni nu au nicio idee cum să facă asta”, a izbucnit Donald Trump, într-o postare-fluviu, pe Truth Social, rețeaua sa socială.
El a reacționat și la afirmațiile lui Candace Owens, care a spus că Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron, ar fi bărbat. Brigitte Macron a dat-o în judecată pe influenceriță chiar în Statele Unite, iar Trump și-a exprima speranța că Prima Doamnă va câștiga procesul și va obține daune uriașe.
„O acuză pe Prima Doamnă a Franţei, foarte respectată, că e bărbat, deşi nu e cazul”, a scris Trump, punctând apoi că aceasta „va câștiga, sper, mulți bani” în procesul pe care i l-a intentat lui Owens.
De fapt, Donald Trump e supărat că Owens i-a criticat intervenția în Iran și declarația lui că „va distruge civilizația iraniană”, spunând că președintele SUA e un „nebun genocidar” și ar trebui îndepărtat de la putere.
În replică la mesajul lui Trump, ea a susținut ironic: „Poate e timpul să-l trimitem pe tataia la azil”.