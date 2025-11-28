Administrația condusă de președintele Donald Trump a declanșat un amplu proces de reexaminare a cărților verzi acordate imigranților proveniți din 19 țări considerate cu risc ridicat, după atacul armat din în care doi soldați ai Gărzii Naționale au fost împușcați de un cetățean afgan.

Ce s-a întâmplat

Administrația Trump a anunțat declanșarea unei proceduri extinse de reexaminare a tuturor cărților verzi deținute de imigranți proveniți din 19 state pe care SUA le consideră surse potențiale de risc. Măsura a fost confirmată de Serviciile de Cetățenie și Imigrare din SUA (USCIS) și vizează verificarea fiecărui document de rezidență permanentă eliberat în ultimii ani pentru cetățenii acestor țări, conform .

Joseph Edlow, șeful USCIS, a declarat că Donald Trump a solicitat „o reexaminare riguroasă și completă a fiecărei cărți verzi pentru fiecare străin din fiecare țară care prezintă motive de îngrijorare”.

Pe lista menționată într-o proclamație emisă în luna iunie de Casa Albă se află state precum Afganistan, Cuba, Haiti, Iran, Somalia și Venezuela, alături de alte țări caracterizate de instabilitate, lipsă de cooperare sau deficiențe grave în sistemele de verificare a identității. În document se subliniază că „talibanii, un grup terorist global special desemnat (SDGT), controlează Afganistanul”, iar statul „nu dispune de o autoritate centrală competentă sau cooperantă pentru eliberarea pașapoartelor sau a documentelor civile și nu are măsuri adecvate de verificare și control”.

Lista cuprinde și Birmania, Ciad, Republica Congo, Libia și alte țări în care autoritățile americane au identificat probleme legate de securitate, migrație sau depășirea termenelor de ședere pentru vize temporare.

Atacul armat din Washington

Decizia vine pe fondul atacului produs pe 26 noiembrie în Washington DC, unde Rahmanullah Lakanwal, un cetățean afgan intrat în SUA în 2021 printr-un program special de protecție, a împușcat doi soldați ai Gărzii Naționale. Incidentul a fost catalogat de președintele Trump drept un semnal de alarmă major privind securitatea națională.

„Acest atac subliniază cea mai mare amenințare la adresa securității naționale cu care se confruntă națiunea noastră. (…) Ultima administrație a permis intrarea a 20 de milioane de străini necunoscuți și neverificați din întreaga lume, din locuri despre care nici nu vreți să știți. Nicio țară nu poate tolera un astfel de risc pentru însăși supraviețuirea noastră”, a declarat Donald Trump.

În paralel, USCIS a anunțat și declanșarea revizuirii cărților verzi acordate tuturor refugiaților acceptați în SUA în timpul administrației Biden. Tot în aceeași zi, autoritățile americane au suspendat procesarea cererilor de imigrare depuse de cetățeni afgani, motivând această măsură prin necesitatea reevaluării „protocoalelor de securitate și verificare”.