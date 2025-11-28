B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Trump ordonă revizuirea cărților verzi pentru imigranții din 19 țări după atacul din Washington

Trump ordonă revizuirea cărților verzi pentru imigranții din 19 țări după atacul din Washington

Selen Osmanoglu
28 nov. 2025, 08:02
Trump ordonă revizuirea cărților verzi pentru imigranții din 19 țări după atacul din Washington
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Atacul armat din Washington

Administrația condusă de președintele Donald Trump a declanșat un amplu proces de reexaminare a cărților verzi acordate imigranților proveniți din 19 țări considerate cu risc ridicat, după atacul armat din Washington în care doi soldați ai Gărzii Naționale au fost împușcați de un cetățean afgan. 

Ce s-a întâmplat

Administrația Trump a anunțat declanșarea unei proceduri extinse de reexaminare a tuturor cărților verzi deținute de imigranți proveniți din 19 state pe care SUA le consideră surse potențiale de risc. Măsura a fost confirmată de Serviciile de Cetățenie și Imigrare din SUA (USCIS) și vizează verificarea fiecărui document de rezidență permanentă eliberat în ultimii ani pentru cetățenii acestor țări, conform BBC.

Joseph Edlow, șeful USCIS, a declarat că Donald Trump a solicitat „o reexaminare riguroasă și completă a fiecărei cărți verzi pentru fiecare străin din fiecare țară care prezintă motive de îngrijorare”.

Pe lista menționată într-o proclamație emisă în luna iunie de Casa Albă se află state precum Afganistan, Cuba, Haiti, Iran, Somalia și Venezuela, alături de alte țări caracterizate de instabilitate, lipsă de cooperare sau deficiențe grave în sistemele de verificare a identității. În document se subliniază că „talibanii, un grup terorist global special desemnat (SDGT), controlează Afganistanul”, iar statul „nu dispune de o autoritate centrală competentă sau cooperantă pentru eliberarea pașapoartelor sau a documentelor civile și nu are măsuri adecvate de verificare și control”.

Lista cuprinde și Birmania, Ciad, Republica Congo, Libia și alte țări în care autoritățile americane au identificat probleme legate de securitate, migrație sau depășirea termenelor de ședere pentru vize temporare.

Atacul armat din Washington

Decizia vine pe fondul atacului produs pe 26 noiembrie în Washington DC, unde Rahmanullah Lakanwal, un cetățean afgan intrat în SUA în 2021 printr-un program special de protecție, a împușcat doi soldați ai Gărzii Naționale. Incidentul a fost catalogat de președintele Trump drept un semnal de alarmă major privind securitatea națională.

„Acest atac subliniază cea mai mare amenințare la adresa securității naționale cu care se confruntă națiunea noastră. (…) Ultima administrație a permis intrarea a 20 de milioane de străini necunoscuți și neverificați din întreaga lume, din locuri despre care nici nu vreți să știți. Nicio țară nu poate tolera un astfel de risc pentru însăși supraviețuirea noastră”, a declarat Donald Trump.

În paralel, USCIS a anunțat și declanșarea revizuirii cărților verzi acordate tuturor refugiaților acceptați în SUA în timpul administrației Biden. Tot în aceeași zi, autoritățile americane au suspendat procesarea cererilor de imigrare depuse de cetățeni afgani, motivând această măsură prin necesitatea reevaluării „protocoalelor de securitate și verificare”.

Tags:
Citește și...
Coreea de Nord a decis să transforme limba rusă într-o materie obligatorie. Interesul pentru limba coreeană crește și în Rusia
Externe
Coreea de Nord a decis să transforme limba rusă într-o materie obligatorie. Interesul pentru limba coreeană crește și în Rusia
Africa de Sud, exclusă de la G20 Miami 2026. Trump: „A arătat lumii că este o ţară demnă să fie membră a nimic”
Externe
Africa de Sud, exclusă de la G20 Miami 2026. Trump: „A arătat lumii că este o ţară demnă să fie membră a nimic”
Trump, furios după atacul armat din apropiere de Casa Albă. Spune că a fost „act de terorism”. Cine e suspectul și ce a cerut să se verifice urgent
Externe
Trump, furios după atacul armat din apropiere de Casa Albă. Spune că a fost „act de terorism”. Cine e suspectul și ce a cerut să se verifice urgent
Arestări după incendiul devastator din Hong Kong. Blocurile încă ard, bilanțul morților crește. Ce au anunțat autoritățile
Externe
Arestări după incendiul devastator din Hong Kong. Blocurile încă ard, bilanțul morților crește. Ce au anunțat autoritățile
Secretarul american al transporturilor vrea să impună eleganța în aeroporturi. Ce cod vestimentar propune
Externe
Secretarul american al transporturilor vrea să impună eleganța în aeroporturi. Ce cod vestimentar propune
O pensionară a fost păcălită de un fals Brad Pitt și a pierdut peste 100.000 de euro: „M-a făcut să cred că e îndrăgostit de mine”
Externe
O pensionară a fost păcălită de un fals Brad Pitt și a pierdut peste 100.000 de euro: „M-a făcut să cred că e îndrăgostit de mine”
Atac armat aproape de Casa Albă. Membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați (VIDEO)
Externe
Atac armat aproape de Casa Albă. Membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați (VIDEO)
Cel mai lung zbor direct din lume va fi lansat săptămâna viitoare. Cât va dura și ce mari orașe leagă
Externe
Cel mai lung zbor direct din lume va fi lansat săptămâna viitoare. Cât va dura și ce mari orașe leagă
Tokyo nu mai este cel mai mare oraș din lume. A fost depășit de capitala celui mai mare stat musulman
Externe
Tokyo nu mai este cel mai mare oraș din lume. A fost depășit de capitala celui mai mare stat musulman
Cum a fost întâmpinat ambasadorul rus la sediul Ministerului de Externe de la Chișinău (FOTO)
Externe
Cum a fost întâmpinat ambasadorul rus la sediul Ministerului de Externe de la Chișinău (FOTO)
Catalin Drula
Ultima oră
10:03 - Prognoza meteo pentru decembrie 2025. Cum va fi vremea de Moș Nicolae și Moș Crăciun
10:02 - Derby-uri în fotbalul european la Londra, Milano și Monaco: avancronică și cote pariuri
10:00 - Românii plătesc 30% din cheltuielile medicale. Președintele CNAS: „Medicamentele sunt din ce în ce mai scumpe” (VIDEO)
09:42 - Cutremur în tabăra suveranistă. Șefa POT, dezvăluiri explozive despre Anca Alexandrescu: „Noi am știut. Acesta este unul dintre motive pentru care nu o susținem”
09:24 - Care este cel mai curat oraș din lume și de ce? Iată despre ce este vorba
09:12 - Parteneriatul public-privat poate deveni motorul marilor investiții de care România are nevoie: „Este o variantă care merită atenție” (VIDEO)
09:04 - Val de nemulțumiri! Noul buletin electronic creează probleme românilor. Instituțiile cer în continuare acte pe hârtie pentru că nu există cititoare. Ce spune MAI
08:39 - România, liderul UE la consumul de alcool. Iată ce arată raportul despre minori
08:33 - Ședință crucială pentru pensiile magistraților, în ziua în care expiră termenul PNRR. Care sunt scenariile
08:29 - Zi de mare sărbătoare la Mănăstirea Prislop. Credincioși din toate colțurile țării vin la slujba de canonizare a părintelui Arsenie Boca: „Ne-a ajutat de fiecare dată”