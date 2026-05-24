Administrația Trump și Iranul sunt aproape de un acord temporar care ar putea bloca reluarea războiului și ar reduce presiunea asupra pieței globale a petrolului.

Potrivit , documentul aflat în discuție prevede extinderea armistițiului cu 60 de zile, redeschiderea Strâmtorii Hormuz, ridicarea blocadei asupra porturilor iraniene și negocieri separate privind programul nuclear al Teheranului.

Ce presupune acordul temporar de 60 de zile?

Înțelegerea discutată între și Iran nu ar reprezenta un tratat final de pace, ci un memorandum de înțelegere valabil 60 de zile, cu posibilitatea de prelungire dacă ambele părți acceptă.

Miza imediată este oprirea unei noi escaladări militare. În ultimele zile, Donald Trump a oscilat între varianta diplomatică și reluarea unor atacuri masive asupra Iranului, însă sâmbătă seară ar fi înclinat spre semnarea unui acord, potrivit Axios.

Documentul ar urma să fie anunțat duminică, dacă ultimele diferențe sunt rezolvate. Totuși, sursele citate avertizează că înțelegerea nu este finalizată și poate eșua în orice moment.

Cum ar urma să fie aplicat acordul menționat de Trump?

Potrivit , cele mai recente variante ale memorandumului discutat de administrația Trump prevăd oprirea ostilităților cu Iranul, redeschiderea treptată a Strâmtorii Hormuz și ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene. În plus, o parte dintre activele iraniene blocate în bănci din afara Iranului ar urma să fie deblocate.

Surse citate de CNN susțin că acordul menționat de Donald Trump ar fi construit în două faze. În prima etapă, Iranul ar permite revenirea traficului naval prin Strâmtoarea Hormuz la nivelul de dinaintea războiului, ar oferi garanții privind neproducerea de arme nucleare și ar putea relua exporturile de petrol și combustibil.

A doua etapă, care ar dura între 30 și 60 de zile, ar urma să fie dedicată detaliate privind dosarul nuclear, inclusiv soarta stocului de uraniu iranian îmbogățit aproape de nivel militar.

Totuși, presa afiliată statului iranian a contestat formularea folosită de Donald Trump privind redeschiderea strâmtorii. Agenția Fars susține că afirmațiile despre revenirea la „trecerea liberă” nu reflectă poziția Teheranului și că Iranul ar accepta doar revenirea numărului de nave la nivelul anterior războiului, nu neapărat aceleași condiții de circulație ca înainte.

Cum a devenit Strâmtoare Hormuz principalul subiect al acordului?

Una dintre cele mai importante prevederi ale proiectului vizează Strâmtoarea Hormuz, rută esențială pentru transportul petrolului. Iranul ar urma să permită circulația liberă a navelor, fără taxe, și să elimine minele amplasate în zonă.

În schimb, Statele Unite ar ridica blocada asupra porturilor iraniene și ar acorda anumite derogări de la sancțiuni, astfel încât Iranul să poată vinde petrol.

Un oficial american citat de Axios susține că principiul urmărit de Donald Trump este „relief for performance”, adică relaxarea presiunii doar în schimbul unor acțiuni concrete din partea Teheranului.

Iranul ar fi cerut deblocarea imediată a fondurilor și ridicarea permanentă a sancțiunilor, însă Washingtonul nu vrea să ofere astfel de concesii înainte de pași verificabili.

Care este cel mai greu punct din acord, prezentat de Trump?

Chiar dacă acordul poate calma temporar conflictul, dosarul nuclear iranian rămâne punctul cel mai greu. Proiectul include angajamentul Iranului de a nu urmări obținerea armelor nucleare și de a negocia suspendarea programului de îmbogățire a uraniului.

De asemenea, discuțiile ar urma să vizeze eliminarea stocului de uraniu puternic îmbogățit. Potrivit surselor citate de Axios, Iranul ar fi transmis verbal, prin mediatori, ce concesii ar fi dispus să accepte.

Statele Unite ar discuta ridicarea unor sancțiuni și deblocarea fondurilor iraniene în perioada de 60 de zile, dar implementarea acestor măsuri ar depinde de un acord final și de verificarea respectării lui.

Trupele americane mobilizate în ultimele luni ar rămâne în regiune pe durata armistițiului și ar fi retrase doar dacă se ajunge la o înțelegere finală.

Netanyahu, neliniștit de componenta Hezbollah

Un punct sensibil al proiectului este legat de Liban. Memorandumul ar include și încetarea războiului dintre Israel și Hezbollah, condiție care a provocat îngrijorare la Ierusalim.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a exprimat rezervele într-o convorbire telefonică avută cu Donald Trump, potrivit unui oficial israelian citat de Axios.

Un oficial american a transmis însă că nu ar fi vorba despre un armistițiu unilateral. Dacă Hezbollah încearcă să se reînarmeze sau să provoace noi atacuri, Israelul ar putea acționa pentru a preveni acest lucru.

Pakistanul, mediatorul-cheie pentru acord

Pakistanul joacă un rol central în negocierile dintre Washington și Teheran. Mareșalul Asim Munir a fost în Iran pentru a încerca să împingă acordul spre finalizare.

Donald Trump a discutat sâmbătă și cu mai mulți lideri arabi și musulmani, iar aceștia și-ar fi exprimat sprijinul pentru înțelegere. Printre cei implicați în discuții se numără lideri din Arabia Saudită, Qatar, Egipt, Turcia, Emiratele Arabe Unite și Pakistan.