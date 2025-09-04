Președintele Donald Trump a transmis liderilor europeni că achizițiile de petrol din Rusia contribuie direct la finanțarea războiului din Ucraina.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei convorbiri la care a participat, alături de președintele francez Emmanuel Macron și alți lideri europeni, informează Reuters, citat de .

Cuprins:

Mesajul lui Trump către Europa

Presiunile asupra Chinei

Mesajul lui Trump către Europa

Potrivit unui oficial al Casei Albe, „Președintele Trump a subliniat că Europa trebuie să înceteze să mai cumpere petrol rusesc care finanțează războiul, întrucât Rusia a obținut 1,1 miliarde de euro din vânzările de combustibil către UE într-un singur an” , a declarat acesta, conform surselor citate.

Mesajul a fost transmis în timpul unei convorbiri cu statele din „Coaliția de ”, o structură condusă de Emmanuel , care a reunit mai mulți lideri europeni pentru a găsi soluții de sprijinire a Ucrainei în fața invaziei ruse.

Presiunile asupra Chinei

În cadrul aceleiași discuții, Trump a mers mai departe și a atras atenția asupra rolului Beijingului. „Președintele a mai subliniat că liderii europeni trebuie să exercite presiune economică asupra Chinei pentru că aceasta finanțează eforturile de război ale Rusiei”, a menționat sursa citată

Astfel, Washingtonul solicită partenerilor europeni să oprească dependența de energia rusă și, simultan, să adopte măsuri coordonate pentru a împiedica sprijinul indirect al Chinei față de Moscova.