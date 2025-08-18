B1 Inregistrari!
Trump, înainte de discuția cu Zelenski: „Ştiu exact ce fac. Am rezolvat 6 războaie în 6 luni"

Trump, înainte de discuția cu Zelenski: „Ştiu exact ce fac. Am rezolvat 6 războaie în 6 luni”

Traian Avarvarei
18 aug. 2025, 19:16
Trump, înainte de discuția cu Zelenski: „Ştiu exact ce fac. Am rezolvat 6 războaie în 6 luni”
Foto: Hepta - Zuma Press / Al Grillo Zuma Press WireService

Președintele american Donald Trump și-a lăudat abilitățile de negociere pentru obținerea păcii, înaintea discuțiilor cruciale de luni noapte cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri europeni. „Am rezolvat șase războaie în șase luni”, a pretins Trump, care-și dorește cu disperare Premiul Nobel pentru Pace.

Cuprins

  • Cum se (mai) laudă Donald Trump
  • Ce negocieri vor avea loc luni privind conflictul din Ucraina

Cum se (mai) laudă Donald Trump

„Am rezolvat șase războaie în șase luni, unul fiind o posibilă catastrofă nucleară, și tot trebuie să citesc și să ascult Wall Street Journal și pe mulți alții care n-au habar despre nimic și-mi spun tot ce fac greșit în ce privește conflictul dintre Rusia și Ucraina”, a scris Donald Trump, pe Truth Social.

El a ținut să sublinieze: „Știu exact ce fac”.

Trump a dat apoi vina, din nou, pe predecesorul său, Joe Biden, pentru războiul din Ucraina, deși acesta a fost declanșat de dictatorul rus Vladimir Putin, cu care Trump pare în relații de amiciție.

Ce negocieri vor avea loc luni privind conflictul din Ucraina

Luni noapte, Donald Trump va discuta față în față, la Casa Albă, cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski despre pretențiile pe care le are Putin pentru a pune capăt războiului.

Ulterior, la negocierile dintre cei doi se vor alătura mai mulți lideri europeni: Emmanuel Macron (președintele Franței), Georgia Meloni (premierul Italiei), Alexander Stubb (președintele Finlandei), Friedrich Merz (cancelarul Germaniei), Ursula von der Leyen (președinta Comisiei Europene) și Mark Rutte (secretarul general al NATO).

Trump i-a transmis deja lui Zelenski că poate încheia războiul „aproape imediat” dacă renunță la Crimeea și la aderarea Ucrainei la NATO.

„Numai forţa poate constrânge Rusia la pace, iar preşedintele Trump dispune de această forţă”, a transmis, în schimb, președintele ucrainean.

