Acasa » Externe » Trump susține că poate salva ONU de la colaps financiar: „Tot ce trebuie să fac este să sun aceste țări”

Trump susține că poate salva ONU de la colaps financiar: „Tot ce trebuie să fac este să sun aceste țări”

Selen Osmanoglu
02 feb. 2026, 07:34
Trump susține că poate salva ONU de la colaps financiar: „Tot ce trebuie să fac este să sun aceste țări”
Sursa foto: Hepta / @Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Trump spune că poate rezolva „foarte ușor” criza financiară a ONU
  2. ONU, avertizată că ar putea rămâne fără fonduri
  3. O poziție surprinzătoare
  4. „Când nu voi mai fi aici, ONU o poate face”

Președintele american Donald Trump susține că poate salva Organizația Națiunilor Unite de la colaps financiar, lăudându-se cu capacitatea sa de a convinge statele membre să-și achite contribuțiile restante. Totuși, liderul de la Casa Albă evită să spună clar dacă Statele Unite vor plăti miliardele de dolari pe care le datorează ONU, într-un context internațional marcat de retrageri succesive ale SUA din structuri multilaterale.

Trump spune că poate rezolva „foarte ușor” criza financiară a ONU

Donald Trump s-a prezentat, duminică, drept un potențial salvator al Organizației Națiunilor Unite, aflată în pericol de colaps financiar, potrivit Politico.

Aflat în Florida, președintele american a afirmat că nu știa că Statele Unite se află în întârziere cu plata cotizațiilor către ONU, însă a susținut că situația ar putea fi rezolvată rapid, dacă organizația i-ar cere ajutorul.

„Dacă ar veni la Trump şi i-ar spune, i-aş convinge pe toţi să plătească, la fel cum am convins NATO să plătească”, a declarat liderul de la Casa Albă, vorbind despre sine la persoana a treia. Trump a continuat într-un ton sigur pe sine: „Tot ce trebuie să fac este să sun aceste ţări şi ele ar trimite cecurile în câteva minute”, a declarat acesta.

ONU, avertizată că ar putea rămâne fără fonduri

Declarațiile președintelui american vin după ce The New York Times a publicat un articol în care sunt citați înalți oficiali ai ONU, care avertizează că organizația ar putea fi nevoită să-și reducă drastic operațiunile sau chiar să-și închidă sediul din New York, dacă problemele financiare persistă.

Trump a respins ferm acest scenariu, adoptând un ton surprinzător de protector față de instituția pe care a criticat-o frecvent de-a lungul timpului.

„Nu cred că este potrivit. ONU nu va părăsi New Yorkul şi nu va părăsi Statele Unite, deoarece ONU are un potenţial enorm”, a spus președintele american.

O poziție surprinzătoare

Poziția exprimată de Trump este cu atât mai remarcabilă cu cât vine din partea unui președinte care a promovat constant doctrina „America First” și care, în ultimii ani, s-a retras din numeroase acorduri și instituții multilaterale.

În ianuarie, el a semnat un decret prin care SUA se retrag din 66 de organizații, agenții și comisii internaționale, inclusiv agenția ONU pentru populație și tratatul ONU privind clima.

De asemenea, administrația Trump a redus masiv ajutorul extern și a desființat USAID, prezentând frecvent organizațiile internaționale drept mecanisme prin care alte state profită de Statele Unite.

„Când nu voi mai fi aici, ONU o poate face”

În ciuda criticilor, Trump a descris ONU ca pe o instituție indispensabilă pe termen lung, sugerând că aceasta ar putea juca un rol major în gestionarea conflictelor globale după plecarea sa de pe scena politică.

„Când nu voi mai fi aici pentru a soluţiona războaiele, ONU o poate face”, a spus el. „Are un potenţial enorm. Enorm”, a adăugat.

