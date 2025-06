Trump, vizibil iritat după ieșirile lui Elon Musk: „L-am susținut, am vorbit frumos despre el!”

Președinte american este, potrivit apropiaților săi, „foarte supărat” pe , după ce miliardarul a lansat o serie de comentarii dure la adresa președintelui pe rețeaua X, susținând că, fără sprijinul său, Trump nu ar fi câștigat alegerile, relatează .

„Fără mine, Trump ar fi pierdut alegerile. Democrații ar fi controlat Camera Reprezentanților, iar Senatul ar fi fost 51-49 pentru ei”, a scris Musk.

Declarațiile vin în contextul în care Trump, vizibil deranjat, afirmase joi că este „foarte dezamăgit” de Elon Musk. Liderul de la Casa Albă a spus că l-a „ajutat enorm” pe fondatorul Tesla și SpaceX de-a lungul timpului, dar că acum este atacat pe nedrept.

„L-am susținut, am vorbit frumos despre el. El a știut fiecare paragraf din proiectul nostru de lege fiscală. Acum spune că e o oroare. Ce s-a schimbat, Elon?”, a întrebat retoric Trump, într-o declarație de presă în Florida.

Musk, însă, nu doar că a negat că ar fi cunoscut detaliile „Big Beautiful Bill”, așa cum îl numește Trump, dar l-a și ironizat: „Fals. Proiectul ăsta nu mi-a fost arătat nici măcar o dată. A fost votat noaptea, pe fugă, și mulți din Congres nici nu l-au citit”.

Mai mult, Musk l-a numit ironic „Big Ugly Bill”, acuzându-l că va duce deficitul SUA la 2,5 trilioane de dolari.

„Să tăiem din prostiile de cheltuieli și să lăsăm stimulentele pentru EV și solar. Altfel, America riscă falimentul”, a scris el.

The Big Ugly Bill will INCREASE the deficit to $2.5 trillion!

— Elon Musk (@elonmusk)