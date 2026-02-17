B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Washingtonul analizează un nou sprijin militar pentru Taiwan. Trump: „Vom lua o decizie foarte curând”

Selen Osmanoglu
17 feb. 2026, 08:31
Sursa foto: Hepta / @Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Trump: „Vom lua o decizie foarte curând”
  2. Contract de 11 miliarde de dolari și exerciții militare chineze
  3. Noua strategie de apărare a SUA și presiunile asupra Taipeiului
  4. Un conflict cu rădăcini istorice

Președintele american Donald Trump a anunțat că va lua „foarte curând” o decizie privind eventuale noi livrări de armament către Taiwan, subiect extrem de sensibil în relația cu Beijingul. Declarația a fost făcută la bordul Air Force One și vine după un avertisment direct transmis de liderul chinez Xi Jinping. Tensiunile cresc într-un moment în care Washingtonul își redefinește strategia de apărare în Indo-Pacific, iar Taipeiul își majorează semnificativ bugetul militar.

Trump: „Vom lua o decizie foarte curând”

Aflat în drum spre o nouă deplasare oficială, Donald Trump a confirmat că a discutat subiectul direct cu omologul său chinez, scrie Agerpres.

„Am avut o conversație bună și vom lua o decizie foarte curând”, a spus liderul de la Casa Albă, precizând că urmează să viziteze China în aprilie.

Declarația vine într-un context tensionat. Deși SUA nu recunosc oficial Taiwanul ca stat independent, Washingtonul rămâne principalul susținător și furnizor de armament al insulei, revendicată de Beijing.

Contract de 11 miliarde de dolari și exerciții militare chineze

La mijlocul lunii decembrie, autoritățile taiwaneze au anunțat achiziții de armament american în valoare de 11,1 miliarde de dolari. Pachetul include rachete și drone și reprezintă cea mai mare tranzacție de acest tip din 2001, când administrația George W. Bush a aprobat vânzări de 18 miliarde de dolari.

Reacția Beijingului nu a întârziat. China a organizat un amplu exercițiu militar în jurul insulei, un semnal clar de forță și avertisment la adresa Washingtonului.

La începutul lunii februarie, în cadrul unei convorbiri telefonice, Xi Jinping i-a transmis lui Trump că Statele Unite trebuie „să dea dovadă de prudență” în privința livrărilor de arme către Taiwan.

Noua strategie de apărare a SUA și presiunile asupra Taipeiului

În paralel, Departamentul american al Apărării a publicat în ianuarie Strategia Națională de Apărare pentru 2026. Documentul subliniază că SUA vor „descuraja China în regiunea Indo-Pacific prin forță, nu prin confruntare”, însă, spre deosebire de strategiile anterioare, nu menționează explicit Taiwanul.

Totodată, Washingtonul face presiuni asupra autorităților de la Taipei pentru a investi mai mult în propria securitate. Președintele taiwanez Lai Ching-te a propus suplimentarea cheltuielilor militare cu 40 de miliarde de dolari în următorii opt ani. Fondurile ar urma să finanțeze inclusiv proiectul „T-Dome”, un sistem de apărare aeriană multistratificat inspirat de modelul israelian „Iron Dome”.

Un conflict cu rădăcini istorice

Taiwanul și China sunt separate politic din 1949, după încheierea războiului civil chinez.

Beijingul consideră insula parte a teritoriului său și vorbește despre o „reunificare” pașnică, însă nu exclude folosirea forței.

