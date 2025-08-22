Trump: Vom vedea dacă Putin și Zelenski vor colabora. Știți, ei sunt ca uleiul și oțetul. Nu se înțeleg prea bine. Aș prefera să nu particip la întâlnirea lor

Președintele american Donald Trump a declarat, vineri, că ar prefera să nu participe la o eventuală întâlnire Putin-Zelenski, considerându-i pe cei doi lideri „incompatibili”.
„Vom vedea dacă Putin și Zelenski vor colabora. Știți, ei sunt ca uleiul și oțetul. Nu se înțeleg prea bine, din motive evidente. Dar vom vedea. Și apoi, vom vedea dacă va trebui să fiu acolo sau nu. Aș prefera să nu fiu”, a spus Trump, citat de Sky News.
Cuprins:
În aceeași zi, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a confirmat că nu este planificată nicio întâlnire directă între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Oficialul rus a explicat că un summit va fi posibil doar atunci când va exista „o agendă clară”, lucru care, în prezent, lipsește.
De partea cealaltă, președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că Rusia face tot ce poate pentru a împiedica o confruntare diplomatică față în față, potrivit Antena 3CNN.
„Rușii fac tot ce pot pentru a împiedica desfășurarea întâlnirii. Spre deosebire de Rusia, Ucraina nu se teme de nicio întâlnire”, a declarat Zelenski.
El a adăugat că, în lipsa unei dorințe reale de pace din partea Moscovei, aliații Ucrainei ar trebui să aplice noi sancțiuni împotriva Rusiei.