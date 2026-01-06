Președintele american Donald Trump a declarat luna trecută, la un miting, că i-ar primi „cu plăcere” pe oamenii din Scandinavia, care sunt niște „drăguți”, și nu înțelege de ce SUA acceptă persoane din „țări de rahat”. Chris Lund, vocalist în vârstă de 43 de ani, originar din Norvegia, a reacționat la discursul lui Trump cu un mesaj care a devenit viral în online.

De ce refuză un norvegian o invitație în SUA

„Există o ironie recurentă în a ți se spune că America este ”țara oportunităților” de către cineva care nu pare să înțeleagă faptul că, pentru un norvegian, mutarea acolo ar fi un regres major”, a declarat Chris Lund, citat de Newsweek.

Norvegianul a publicat pe contul său de Threads un mesaj care a strâns zeci de mii de aprecieri: „Trump spune că vrea mai mulți imigranți din Norvegia. Am analizat oferta și trebuie să refuz. Pachetul de beneficii este groaznic”.

„Voi oferiți două săptămâni de vacanță, dacă avem noroc; noi avem cinci. Concediul maternal la voi e ”mult succes”; la noi e un an. Sistemul vostru de sănătate e GoFundMe; al nostru este gratuit. Iar planul vostru de siguranță e ”gânduri și rugăciuni”. (…)

Să te muți acum în SUA pare ca și cum ai pleca dintr-un spa pentru a lucra la un chioșc cu hotdogi în flăcări”, a mai scris Lund, citat de

Reacție din SUA la mesajul norvegianului

Abigail Jackson, responsabil de comunicare la Casa Albă, a reacționat pentru Newsweek spunând că „America este cea mai mare țară din lume” și că persoanele care „urăsc America, nu contribuie la economie și refuză să se integreze” nu ar trebui să se afle pe teritoriul SUA.

Lund, în schimb, spune că nu are obsesii legate de SUA, dar e atent deoarece „ce se întâmplă în America afectează întreaga lume. Economia și politica voastră vibrează la nivel global”.

În final, norvegianul a avut și o remarcă ironică la adresa președintelui american: „Trump ar trebui să fie atent la ce își dorește. Dacă ne-am muta cu adevărat în SUA și am începe să votăm, cu siguranță n-am vota pentru el. Am vota exact lucrurile pe care el le numește ”socialism””.