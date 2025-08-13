Președintele SUA, Donald Trump, spune că ar putea organiza „imediat” o nouă întâlnire, de această dată împreună cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, dacă discuțiile cu Vladimir Putin vor decurge bine, relatează CNN.
Donald Trump a spus marți că sunt „șanse foarte mari” ca, după întâlnirea de vineri cu președintele rus Vladimir Putin, să aibă loc o a doua rundă de discuții, în care să fie inclus și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
„Mi-ar plăcea să organizăm acest al doilea summit imediat, dacă primul decurge bine”, a afirmat liderul american.
Trump a spus că a avut „o discuție foarte bună” cu Zelenski și cu liderii europeni, printre care și cancelarul german Friedrich Merz, în timpul unei întâlniri virtuale.
Întâlnirea a avut loc înainte de summitul din Alaska și a avut ca scop pregătirea poziției SUA în negocierile cu Moscova.
Liderul de la Casa Albă crede că prima întâlnire cu Putin va fi axată pe „stabilirea cadrului” și pe evaluarea situației, în timp ce a doua ar putea fi „mai productivă”. Când a fost întrebat dacă a ales în mod intenționat să-l excludă pe Zelensky de la întâlnirea de vineri, Trump a negat cu fermitate: „Nu, dimpotrivă”, potrivit sursei citate.
Trump a menționat că o posibilă întâlnire trilaterală între SUA, Rusia și Ucraina ar avea loc „doar dacă” discuțiile din Alaska decurg favorabil.
„Se pot realiza lucruri importante, dar această primă întâlnire este doar începutul”, a afirmat el.