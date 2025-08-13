Președintele SUA, Donald Trump, spune că ar putea organiza „imediat” o nouă întâlnire, de această dată împreună cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, dacă discuțiile cu Vladimir Putin vor decurge bine, relatează .

Planul după summitul din Alaska

Donald Trump a spus marți că sunt „șanse foarte mari” ca, după întâlnirea de vineri cu președintele rus Vladimir Putin, să aibă loc o a doua rundă de discuții, în care să fie inclus și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

„Mi-ar plăcea să organizăm acest al doilea summit imediat, dacă primul decurge bine”, a afirmat liderul american.

Discuții preliminare cu liderii europeni

Trump a spus că a avut „o discuție foarte bună” cu Zelenski și cu liderii europeni, printre care și cancelarul german Friedrich Merz, în timpul unei întâlniri virtuale.

Întâlnirea a avut loc înainte de summitul din și a avut ca scop pregătirea poziției SUA în negocierile cu .

„Prima întâlnire stabilește masa”

Liderul de la Casa Albă crede că prima întâlnire cu Putin va fi axată pe „stabilirea cadrului” și pe evaluarea situației, în timp ce a doua ar putea fi „mai productivă”. Când a fost întrebat dacă a ales în mod intenționat să-l excludă pe Zelensky de la întâlnirea de vineri, Trump a negat cu fermitate: „Nu, dimpotrivă”, potrivit sursei citate.

Care este condiția pentru o nouă rundă de negocieri

Trump a menționat că o posibilă întâlnire trilaterală între SUA, Rusia și Ucraina ar avea loc „doar dacă” discuțiile din Alaska decurg favorabil.

„Se pot realiza lucruri importante, dar această primă întâlnire este doar începutul”, a afirmat el.