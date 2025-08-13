B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Trump vrea o întâlnire trilaterală cu Putin și Zelenski dacă summitul din Alaska are succes

Trump vrea o întâlnire trilaterală cu Putin și Zelenski dacă summitul din Alaska are succes

Răzvan Adrian
13 aug. 2025, 21:50
Trump vrea o întâlnire trilaterală cu Putin și Zelenski dacă summitul din Alaska are succes
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA

Președintele SUA, Donald Trump, spune că ar putea organiza „imediat” o nouă întâlnire, de această dată împreună cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, dacă discuțiile cu Vladimir Putin vor decurge bine, relatează CNN.

Cuprins:

  • Planul după summitul din Alaska
  • Discuții preliminare cu liderii europeni
  • „Prima întâlnire stabilește masa”
  • Care este condiția pentru o nouă rundă de negocieri

Planul după summitul din Alaska

Donald Trump a spus marți că sunt „șanse foarte mari” ca, după întâlnirea de vineri cu președintele rus Vladimir Putin, să aibă loc o a doua rundă de discuții, în care să fie inclus și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

„Mi-ar plăcea să organizăm acest al doilea summit imediat, dacă primul decurge bine”, a afirmat liderul american.

Discuții preliminare cu liderii europeni

Trump a spus că a avut „o discuție foarte bună” cu Zelenski și cu liderii europeni, printre care și cancelarul german Friedrich Merz, în timpul unei întâlniri virtuale.

Întâlnirea a avut loc înainte de summitul din Alaska și a avut ca scop pregătirea poziției SUA în negocierile cu Moscova.

„Prima întâlnire stabilește masa”

Liderul de la Casa Albă crede că prima întâlnire cu Putin va fi axată pe „stabilirea cadrului” și pe evaluarea situației, în timp ce a doua ar putea fi „mai productivă”. Când a fost întrebat dacă a ales în mod intenționat să-l excludă pe Zelensky de la întâlnirea de vineri, Trump a negat cu fermitate: „Nu, dimpotrivă”, potrivit sursei citate.

Care este condiția pentru o nouă rundă de negocieri

Trump a menționat că o posibilă întâlnire trilaterală între SUA, Rusia și Ucraina ar avea loc „doar dacă” discuțiile din Alaska decurg favorabil.

Se pot realiza lucruri importante, dar această primă întâlnire este doar începutul”, a afirmat el.

