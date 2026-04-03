Trump vrea să îl dea afară pe șeful FBI. Alte nume importante pe lista de concedieri a președintelui SUA

Adrian A
03 apr. 2026, 15:52
Sursă foto: PressSec
Cuprins
  1. Cine mai e lângă șeful FBI pe lista lui Trump
  2. Pam Bondi, înlăturată din funcția de procuror general
  3. Kristi Noem, prima lovitură din seria remanierilor

După ce a dat-o afară pe Pam Bondi din funcția de procuror general al SUA, Donald Trump ia în considerare concedierea altor oficiali de rang înalt de la Casa Albă. Printre ei, șeful FBI, Kash Patel.

Cine mai e lângă șeful FBI pe lista lui Trump

Donald Trump a intrat într‑un val de remanieri fără precedent. Ceea ce a început cu secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem. și cu procurorul general al Statelor Unite,Pam Bondi , pare să continue cu alte nume grele din administrația lui Trump.

Kash Patel, șeful FBI, Daniel Driscoll, secretarul Armatei, şi Lori Chavez-DeRemer, secretarul Muncii, sunt vizați de valul de concedieri de la Casa Albă, după cum notează Agerpres, citând publicația The Atlantic.

Cazul lui Kash Patel este este de departe unul demn de examinat. Patel, numit să conducă FBI-ul în ciuda unor controverse intense, a fost confirmat „la limită” de Senat în februarie 2025.

Un conservator convins, Kash Patel îi este loial lui Trump și a mai lucrat cu el și în primul mandat al președintelui american. Printre dintre aspectele cele mai controversate legate de el sunt că a promovat și unele teorii ale conspirației și că ar fi primit 25.000 de dolari de la o companie de film deţinută de un rus, care care a produs programe de promovare a teoriilor conspiraţioniste despre un așa-numit „stat paralel”.

În ziua numirii ca șef al FBI, Patel a promis că va zgudui din temelii agenția și a sugerat limitarea dramatică a autorității FBI. I-ar demcrații au avertizat atunci că Patel ar putea să-și utilizeze funcţia pentru a se răzbuna pe cei pe care Trump îi numea drept dușmanii lui.

Pam Bondi, înlăturată din funcția de procuror general

Pe 2 aprilie 2026, președintele Trump a anunțat printr‑o postare pe platforma sa Truth Social că îl demite pe procurorul general Pam Bondi — unul dintre cei mai importanți oameni din administrație și un aliat de lungă durată.

O concediere care a șocat dat fiind faptul că Bondi a acţionat ca una din cele mai ardente loialiste ale preşedintelui, apărându-l cu fervoare în public şi în audierile din Congres, şi lăudându-l mai mult ca oricare alt membru al cabinetului Trump în şedinţele acestuia.

Bondi a fost acuzată de democraţii din Congres că a transformat Departamentul Justiţiei într-un instrument al răzbunării lui Donald Trump. Departamentul a deschis investigaţii cu privire la o serie de inamici politici ai lui Trump, printre care fostul director FBI James Comey şi procurorul general al New York-ului, Letitia James.

Iar membrii din ambele partide ale Congresului au acuzat-o pe Bondi de blocarea dosarelor cu privire la traficantul sexual Epstein şi la legăturile sale cu bărbaţi proeminenţi din întreaga lume, inclusiv din Statele Unite. Scandalul este mai mare decât Watergate, au spus chiar unii republicani de la Capitoliu, acuzând-o pe Bondi că ascunde informaţii.

Kristi Noem, prima lovitură din seria remanierilor

Pam Bondi a fost demisă la doar câteva zile după secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem. Aceasta era văzută, de asemenea, ca o susţinătoare ferventă a lui Donald Trump.

Noem a fost unul dintre principalii susținători ai unei politici stricte de imigrație, dar s–a confruntat cu controverse atât din partea opoziției, cât și chiar a unor membri ai propriului partid.

Criticile au vizat operațiunile dure împotriva imigranților, probleme privind conformitatea cu drepturile civile și acuzații legate de cheltuirea inadecvată a fondurilor guvernamentale, iar audierile din Senat au intensificat discuțiile despre competența sa. Trump a decis să o înlăture din poziție la 24 martie 2026.

