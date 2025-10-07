Președintele american Donald Trump a mărturisit că, înainte de a trimite Kievului, el își dorește să știe care sunt planurile exacte cu acestea. Liderul american mărturisește că nu ar vrea să „escaladeze acel război”, de aceea ar pune „câteva întrebări” înainte de orice.

Ce s-a întâmplat

Trump vrea să se asigure înainte de a trimite rachetele americane Tomahawk Kievului. El nu vrea ca războiul să escaladeze.

„Cred că vreau să aflu ce au de gând să facă cu ele. Aș pune câteva întrebări. Nu vreau să escaladez acel război”, a spus Trump, conform

Fără detalii suplimentare

Aceste declarații ale președintelui american vin după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut recent Statelor Unite să permită vânzarea de rachete Tomahawk către state europene care ar fi dispuse să le transfere ulterior Ucrainei.

Acest tip de rachete au o rază de acțiune de aproximativ 2.500 de kilometri. Armele ar putea plasa Moscova în raza de lovire a armatei ucrainene.

Trump spune că a „cam luat o decizie”, însă nu a vrut să ofere alte detalii despre această situație.

Atacuri reciproce intensificate

Rusia și Ucraina continuă să se atace reciproc, iar loviturile se intensifică. Moscova a anunțat luni că un atac ucrainean a ucis două persoane în orașul de graniță Belgorod, în timp ce Kievul a raportat unul dintre cele mai ample atacuri nocturne de până acum.

Ministerul rus al Apărării a susținut că a doborât 251 de drone ucrainene într-o singură noapte. Acesta ar fi un număr record de la începutul invaziei din februarie 2022, conform Adevărul.

Pe de altă parte, armata ucraineană a anunțat că a lovit o uzină de muniții din regiunea Nijni Novgorod, un terminal petrolier strategic din Crimeea ocupată și un depozit al Armatei 18 ruse. Uzina Sverdlov, una dintre principalele fabrici de muniție ale Rusiei, a fost afectată grav de explozii și incendii.