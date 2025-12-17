B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Tucker Carlson crede că Trump va declara război Venezuelei. Președintele are programat un discurs către națiune (VIDEO)

Tucker Carlson crede că Trump va declara război Venezuelei. Președintele are programat un discurs către națiune (VIDEO)

Adrian Teampău
17 dec. 2025, 22:35
Tucker Carlson crede că Trump va declara război Venezuelei. Președintele are programat un discurs către națiune (VIDEO)
Sursa foto: Captură video - Twitter (X) - Tucker Carlson
Cuprins
  1. Tucker Carlson despre intențiile lui Donald Trump
  2. Donald Trump așteptat să se adreseze națiunii

Tucker Carlson susține că Donald Trump va anunța declanșarea războiului împotriva Venezuelei, într-un discurs către națiunea americană, miercuri seară, la ora locală 21.00 (ora 02:00 GMT).

Tucker Carlson despre intențiile lui Donald Trump

Cunoscutul comentator conservator a făcut aceste speculații în cadrul podcastului „Judging Freedom” cu Judge Andrew Napolitano. Întrebat dacă știe despre intențiile lui Donald Trump de a declanșa un război în Caraibe, Tucker Carlson a invocat o sursă din cadrul Congresului. El a spus că președintele american i-ar fi informat pe congresmeni despre intențiile sale.

„Membrii Congresului au fost informați ieri că un război cu Venezuela este iminent și va fi anunțat în discursul național al lui Trump de azi”, a spus comentatorul conservator.

El și-a nuanțat discursul spunând că nu știe direct de la Casa Albă și nici nu are o confirmare că Trump va face acest anunț. De altfel, Congresul nu a declarat război Venezuelei și nici nu a autorizat președintele să desfășoare operațiuni militare împotriva cartelurilor, traficanților de droguri sau guvernului Nicolas Maduro.

Donald Trump a anunțat marţi că ordonă o „blocadă totală şi completă” împotriva petrolierelor sancţionate care vin sau pleacă din Venezuela. Prin această mișcare, administrația americană vrea să crească presiunea pe regimul lui Nicolas Maduro şi sugerează că întreaga campanie militară americană în regiune are și o motivaţie economică, a relatat CNN.

Donald Trump așteptat să se adreseze națiunii

Tucker Carlson face referire la discursul pe care Donald Trump a anunțat că-l va susține, în această seară, către națiune. Președintele american a anunțat că se va adresa națiunii printr-un mesaj pe care l-a postat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social. După ce a precizat că se va adresa națiunii de la Casa Albă la ora 21.00 (ora 02:00 GMT, în cursul nopții de miercuri spre-joi), Trump a dat asigurări că ceea ce este mai bun pentru America urmează.

„Dragii mei concetățeni americani: mă voi adresa națiunii mâine seară, în direct de la Casa Albă, la ora 21:00. (…) A fost un an excelent pentru țara noastră, iar ce este mai bun abia urmează!”, a scris Trump, într-un mesaj publicat marți pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

Ulterior, după acest mesaj, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a relatat că discursul va conține informații despre succesele istorice înregistrate de SUA în acest an. De asemenea, a precizat, pentru Fox News, Trump va informa americanii în legătură cu intențiile sale de viitor.

„Va vorbi ţării despre succesele ei istorice din acest an” şi „va ridica un colţ al vălului de pe anumite decizii care urmează să fie luate anul viitor”, a declarat ulterior purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Tags:
Citește și...
O nouă crimă zguduie America. Profesor universitar de la MIT, ucis în propria locuință
Externe
O nouă crimă zguduie America. Profesor universitar de la MIT, ucis în propria locuință
Estonia începe să construiască buncăre la granița cu Rusia
Externe
Estonia începe să construiască buncăre la granița cu Rusia
Congresul SUA îl contrazice pe Donald Trump. Strategia de apărare pentru 2026 pune accent pe întărirea alianței cu Europa
Externe
Congresul SUA îl contrazice pe Donald Trump. Strategia de apărare pentru 2026 pune accent pe întărirea alianței cu Europa
Norvegia anunță un nou ajutor militar pentru Ucraina, în valoare de 267 de milioane de euro
Externe
Norvegia anunță un nou ajutor militar pentru Ucraina, în valoare de 267 de milioane de euro
Ceață roz în Marea Britanie! Ce spun specialiștii despre acest fenomen rar
Externe
Ceață roz în Marea Britanie! Ce spun specialiștii despre acest fenomen rar
Germania își mărește cheltuielile militare. Bundestagul a avizat achiziții de armament de 50 de miliarde de euro
Externe
Germania își mărește cheltuielile militare. Bundestagul a avizat achiziții de armament de 50 de miliarde de euro
Roaming mai ieftin din 2026. Ce se schimbă pentru românii care merg în Moldova și Ucraina
Externe
Roaming mai ieftin din 2026. Ce se schimbă pentru românii care merg în Moldova și Ucraina
Erasmus se întoarce în Marea Britanie. Ce înseamnă acordul post-Brexit pentru studenți
Externe
Erasmus se întoarce în Marea Britanie. Ce înseamnă acordul post-Brexit pentru studenți
Scandal la Harvard! Directorul de la morga Facultății de Medicină, condamnat pentru trafic de organe. Cine îl ajuta cu vânzarea
Externe
Scandal la Harvard! Directorul de la morga Facultății de Medicină, condamnat pentru trafic de organe. Cine îl ajuta cu vânzarea
Primele declarații ale lui Vladimir Plahotniuc după ce a fost încarcerat. Ce spune oligarhul aflat după gratii (VIDEO)
Externe
Primele declarații ale lui Vladimir Plahotniuc după ce a fost încarcerat. Ce spune oligarhul aflat după gratii (VIDEO)
Ultima oră
22:37 - „Este doar vina mea”. Motivul pentru care Salman Khan și Iulia Vântur nu s-au căsătorit, după mai bine de zece ani de relație
22:10 - O nouă crimă zguduie America. Profesor universitar de la MIT, ucis în propria locuință
22:00 - Mitingul anti-Savonea, perturbat de susținătorii lui Călin Georgescu. Ce au făcut aceștia în Piața Victoriei
21:59 - Estonia începe să construiască buncăre la granița cu Rusia
21:25 - Florin Cîțu îl contrazice pe Bolojan. Majorarea taxelor și impozitelor locale nu este în PNRR: „Este o decizie politică”
21:24 - Cazul Rodicăi Stănoiu ia amploare. Ce a anunțat iubitul ei, Marius Calotă: „Toată lumea va fi mulțumită”
21:14 - O femeie a fost arestată după ce ar fi pus lame de ras în pâinea din supermarketuri
20:55 - Congresul SUA îl contrazice pe Donald Trump. Strategia de apărare pentru 2026 pune accent pe întărirea alianței cu Europa
20:44 - A șasea seară de proteste în Capitală pentru independența justiției. S-a scandat „Bolojan, te sună România!”, „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, „Nicușoare nu mai sta, apără justiția!” (GALERIE FOTO)
20:35 - Norvegia anunță un nou ajutor militar pentru Ucraina, în valoare de 267 de milioane de euro