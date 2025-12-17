Tucker Carlson susține că Donald Trump va anunța declanșarea războiului împotriva Venezuelei, într-un , miercuri seară, la ora locală 21.00 (ora 02:00 GMT).

Tucker Carlson despre intențiile lui Donald Trump

Cunoscutul comentator conservator a făcut aceste speculații în cadrul podcastului „Judging Freedom” cu Judge Andrew Napolitano. Întrebat dacă știe despre intențiile lui Donald Trump de a declanșa un război în Caraibe, Tucker Carlson a invocat o sursă din cadrul . El a spus că președintele american i-ar fi informat pe congresmeni despre intențiile sale.

„Membrii Congresului au fost informați ieri că un război cu Venezuela este iminent și va fi anunțat în discursul național al lui Trump de azi”, a spus comentatorul conservator.

El și-a nuanțat discursul spunând că nu știe direct de la Casa Albă și nici nu are o confirmare că Trump va face acest anunț. De altfel, Congresul nu a declarat război Venezuelei și nici nu a autorizat președintele să desfășoare operațiuni militare împotriva cartelurilor, traficanților de droguri sau guvernului Nicolas Maduro.

Donald Trump a anunțat marţi că ordonă o „blocadă totală şi completă” împotriva petrolierelor sancţionate care vin sau pleacă din Venezuela. Prin această mișcare, administrația americană vrea să crească presiunea pe regimul lui Nicolas Maduro şi sugerează că întreaga campanie militară americană în regiune are și o motivaţie economică, a relatat CNN.

Donald Trump așteptat să se adreseze națiunii

Tucker Carlson face referire la discursul pe care Donald Trump a anunțat că-l va susține, în această seară, către națiune. Președintele american a anunțat că se va adresa națiunii printr-un mesaj pe care l-a postat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social. După ce a precizat că se va adresa națiunii de la la ora 21.00 (ora 02:00 GMT, în cursul nopții de miercuri spre-joi), Trump a dat asigurări că ceea ce este mai bun pentru America urmează.

„Dragii mei concetățeni americani: mă voi adresa națiunii mâine seară, în direct de la Casa Albă, la ora 21:00. (…) A fost un an excelent pentru țara noastră, iar ce este mai bun abia urmează!”, a scris Trump, într-un mesaj publicat marți pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

Ulterior, după acest mesaj, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a relatat că discursul va conține informații despre succesele istorice înregistrate de SUA în acest an. De asemenea, a precizat, pentru Fox News, Trump va informa americanii în legătură cu intențiile sale de viitor.

„Va vorbi ţării despre succesele ei istorice din acest an” şi „va ridica un colţ al vălului de pe anumite decizii care urmează să fie luate anul viitor”, a declarat ulterior purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.