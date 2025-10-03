Un tunisian, în vârstă de 51 ce ani, este condamnat la moarte după ce a postat pe Facebook un mesaj considerat jignitor despre președintele Kais Saied, dar și o amenințare la adresa securității statului.

Ce acuzații i se aduc bărbatului

Inculpatul, în vârstă de 51 de ani, a fost condamnat miercuri pentru trei capete de acuzare: tentativă de răsturnare a statului, insultă la adresa președintelui și răspândire de informații false online. Judecătorii au declarat că postările sale au incitat la violență și au încălcat codul penal al Tunisiei, precum și o lege care a stârnit controverse în 2022, Decretul 54, privind criminalitatea cibernetică.

Din 2021, odată cu venirea lui Saied la putere, zeci de persoane au primit pedepse grele cu închisoarea pentru acuzații similare , însă condamnarea la moarte este o premieră. Deși pedeapsa capitală rămâne în codul penal al Tunisiei, iar instanțele civile emit ocazional condamnări la moarte, niciuna nu a mai fost aplicată din 1991, atunci când a fost executat un criminal în serie.

Cum și-a justificat bărbatul condamnat la moarte acțiunile online

Într-o declarație pe Facebook, bărbatulu, Oussama Bouthelja, a declarat că clientul său se află în arest preventiv din ianuarie 2024. Se pare că acesta este tatăl a trei copiii și lucrător zilier, deși suferă de o invaliditate permanentă cauzată de un accident de muncă.

Bouthelja l-a descris ca fiind social vulnerabil și cu un nivel de educație limitat, având puțină influență online.

„Cea mai mare parte a conținutului pe care l-a distribuit a fost copiată de pe alte pagini, iar unele postări nu au primit nicio interacțiune”, a scris Bouthelja, potrivit . „În instanță, el a declarat că intenția sa a fost să atragă atenția autorităților asupra condițiilor sale dificile de viață, nu să incite la tulburări”.

Ce prevede Decretul 54

Decretul 54, o lege pe care acuzatul ar fi încălcat-o prin postările sale, interzice „producerea, răspândirea, diseminarea, trimiterea sau scrierea de știri false… cu scopul de a încălca drepturile altora, de a dăuna siguranței publice sau apărării naționale sau de a semăna teroare în rândul ”.

De la adoptarea sa în 2022, jurnaliștii și grupurile pentru drepturile omului au condamnat legea ca fiind un instrument folosit de autorități pentru a limitarea libertății de exprimare în Tunisia.

Apărătorii drepturilor omului din Tunisia au avertizat că aplicarea pedepsei cu moartea pentru exprimarea opiniei publice în mediul online online creează un precedent periculos.