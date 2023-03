Turcia rămâne deschisă pentru turiști, în ciuda pagubelor însemnate provocate de cutremur

Turcia a fost grav afectată de cutremurele de la începutul lunii, mărimea dezastrului de acolo fiind greu de explicat în cuvinte. Zeci de mii de oameni și-au găsit sfârșitul sub dărâmături, iar alții au rămas fără un acoperiș deasupra capului, după ce locuințele lor s-au făcut praf.

Mii de salvatori din întreaga lume au mers în Turcia pentru a ajuta la scoaterea victimelor, dar țara este în continuare îndoliată, chiar dacă în unele zone pagubele nu sunt atât de însemnate, precum în regiunea Hatay sau Gaziantep.

De-a lungul timpului Turcia a fost una dintre cele mai vizitate țări din lume, mii de turiști programându-și vacanțele în marile orașe de acolo sau chiar pe litoralul turc. Chiar dacă partea de sud-est a țării este puternic afectată după cutremurele de pe 6 februarie, oficialii țării încearcă să mențină turismul pe linia de plutire și, în ciuda contextului actual, activitățile să se desfășoare normal, fără restricții, în celelalte zone, potrivit

Turcia, afectată de cutremure, rămâne deschisă pentru turiști

În economia țării, turismul are un rol crucial an de an. Potrivit ultimelor cifre publicate de guvernul turc, țara a primit peste 51 de milioane de turiști în 2022, ceea ce reprezintă o creștere de 71% față de anul trecut.

Venirea unui număr mare de turiști aduce un plus semnificativ țării, lucru reflectat și la capitolul venituri, 46 de miliarde de dolari – cu 53% mai mult decât în 2021.

Chiar dacă țara a fost afectată de cutremure, oficialii turci anunță că turismul se va desfășura exact ca până acum.

Oamenii care aveau vacanțe programate acolo se gândesc cu teamă dacă să le anuleze 2023, însă regiunile cele mai căutate, İstanbul, Antalya, Muğla, İzmir, Cappadocia și Konya, sunt departe de zonele afectate de cutremure.

Istanbul, aflat la 1.000 de kilometri de epicentru, continuă să primească vizitatori în această perioadă, potrivit sursei citate mai sus.

„Da, am fost puțin ezitant”, a spus un turist spaniol, pentru Euronews, atunci când a fost întrebat de rezervarea din Turcia. „Dar cum deja organizasem totul, am zis: „Păi, dacă tot e la 1.000 de kilometri distanță… Ne-am gândit că nu se va întâmpla nimic aici. Este o țară sigură în care m-aș întoarce. Ne-a plăcut foarte mult”.

O percepție similară a avut și o turistă britanică, care nu a renunțat la călătorie, în ciuda a tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă.

„Nu suntem aici de 24 de ore, dar ne place până acum, fantastic”, spune ea. „Iar turcii sunt adorabili, foarte prietenoși. Ultimul lucru de care avem nevoie acum este ca oamenii să nu mai vină în Turcia. Mai mult ca oricând, trebuie să vină!”.