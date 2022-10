Turcii anunță descoperirea „exactă” a locului unde a fost înmormântat Sfântul Nicolae, în Antalya

Turcii au muncit și au pus în valoare biserica ce adăpostește mormântul Sfântului Nicolae în Antalya

Situat pe falezele de sud ale Turciei, orașul Demre se mândrește și pune în valoare Biserica ce poartă hramul sfântului, construită în anul 520 d.Hr. deasupra unei biserici mai vechi unde Nicolae a slujit ca episcop; cunoscut atunci sub numele de Myra, micul oraș a fost un loc de pelerinaj creștin după moartea și înmormântarea acestuia, din anul 343 d.Hr.

În anul 1087 d.Hr., potrivit unui manuscris contemporan din latină de medievalistul un grup din Bari(Italia) a plănuit să „spargă podeaua bisericii și să ducă relicvele sfinte”. Inițiativa a reușit, echipa cărând majoritatea rămășițelor scheletice ale Sfântului Nicolae și lăsând doar câteva oase și un sarcofag rupt în Myra.

În ciuda acestei profanări, biserica Sf. Nicolae din Demre a supraviețuit mai mult de un mileniu, cu săpături arheologice începând de la sfârșitul secolului 20, menționează sursa citată.

Și locul inițial al înmormântării a fost descoperit. Argumentele

Locul inițial de înmormântare al Sfântului Nicolae a fost găsit și el, potrivit autorităților. Specialiștii menționează că atunci când echipajul din Bari a îndepărtat osemintele sfântului, în secolul al XI-lea, au lăsat și niște sarcofage deoparte, afectând stabilirea locației inițiale. Eravșar a declarat pentru că „sarcofagul său trebuie să fi fost plasat într-un loc special, iar aceasta este partea cu trei abside acoperite cu o cupolă. Acolo am descoperit fresca care descrie scena în care Isus ține o Biblie în mâna stângă și face semnul binecuvântării cu mâna dreaptă.” O țiglă de marmură cu cuvintele grecești „charis” („harul”) ar putea marca mormântul exact.

Susținerea acestei ipoteze este forma bisericii în sine, menționează LiveScience: exact cum Biserica Sfântului Mormânt are o cupolă neterminată deasupra, la fel are și Biserica Sf. Nicolae din Myra. C

Se precizează că atunci când a fost restaurată de împăratul Alexandru al II-lea al Rusiei, în 1860, cupola nu a fost niciodată finalizată iar acest aspect ar fi putut fi un gest intenționat de a lega Sfântul Nicolae de povestea răstignirii și înălțării lui Isus pe cer.

Rezervele unor occidentali