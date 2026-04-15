B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Turismul din Dubai s-a prăbușit din cauza războiului. Hotelul Burj Al Arab se închide „pentru renovare"

Adrian Teampău
15 apr. 2026, 18:40
Burj Al Arab Sursa Foto: jumeirah.com
Cuprins
  1. De ce se închide hotelul Burj Al Arab?
  2. Turiștii vor fi cazați în alte locații

Hotelul Burj Al Arab, simbol al orașului Dubai, se va închide pentru 18 luni, în scopul renovării. Decizia conducerii celebrului obiectiv vine pe fondul prăbușirii turismului, în zonă, din cauza războiului declanșat împotriva Iranului.

De ce se închide hotelul Burj Al Arab?

Războiul declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului a dat o lovitură puternică economiei statelor din Golful Persic. Turismul s-a prăbușit în zonă, în ciuda eforturilor autorităților locale de a-i convinge pe călători că zona este sigură. O victimă a conflictului care a aprins Orientul Mijlociu este și Hotelul Burj Al Arab din Dubai, destinație de lux pentru cei cu bani, până în urmă cu câteva luni.

Astfel hotelul va fi închis pentru o perioadă de 18 luni, timp în care vor fi executate lucrări de renovare. Informația a fost confirmată de un angajat al unității hoteliere, potrivit căruia, este prima renovare de la deschiderea oficială din 1999. Decizia a fost luată și într-un moment în care turismul are de suferit din cauza războiului, informează Reuters.

Proprietarul, lanţul turistic Jumeirah, a transmis un comunicat de presă în care a precizat că lucrările vor fi efectuate în mai multe etape. Acestea se vor întinde pe parcursul a mai bine de un an şi vor fi conduse de arhitectul de interior Tristan Auer. Nu s-a specificat dacă proprietatea va fi închisă integral pe întreaga durată a renovării.

Turiștii vor fi cazați în alte locații

Angajatul a mai spus că hotelul Burj Al Arab va oferi cazare alternativă în hotelurile din apropiere pentru oaspeţii care au rezervări pe durata lucrărilor. El a precizat că perioada în cre unitatea va fi închisă ar putea fi modificată, în funcție de termenele în care se vor derula intervențiile.

Hotelul în formă de velă, este unul dintre cele mai cunoscute repere din Dubai. Este proprietate emblematică a grupului Jumeirah. În timpul actualului conflict, clădirea a suferit unele daune din cauza unor resturi ale unei drone iraniene interceptate de apărarea aeriană a orașului. Fațada  fost afectată de lovturile de drone, la începutul lunii martie.

Cu toate acestea, reprezentantul Burj Al Arab a ținut să precizeze că închiderea nu are legătură cu incidentul din martie. De altfel, nici în comunicatul oficial, grupul Jumeirah, cu sediul în Emiratele Arabe Unite, nu a făcut legătură între proiectul renovării şi război.

Momentul ales este semnificativ, în condițiile în care conflictul a afectat călătoriile către Dubai, iar întreruperea unor zboruri a afectat turismul din Emirate. Războiul pune presiune asupra profiturilor obținute din turism, pe măsură ce cererile de cazare se reduc.

Tags:
Citește și...
Republica Moldova se va retrage oficial din Comunitatea Statelor Independente. Care sunt motivele retragerii
Externe
Republica Moldova se va retrage oficial din Comunitatea Statelor Independente. Care sunt motivele retragerii
O televiziune celebră anunță concedieri masive. Peste 2.000 de angajați vor fi dați afară
Externe
O televiziune celebră anunță concedieri masive. Peste 2.000 de angajați vor fi dați afară
Statele Unite prelungesc derogarea de la sancțiuni ale Lukoil. Până când vor putea funcționa stațiile din România
Externe
Statele Unite prelungesc derogarea de la sancțiuni ale Lukoil. Până când vor putea funcționa stațiile din România
Donald Trump anunță că deschide „definitiv” Strâmtoarea Ormuz. Ce lider mondial l-a convins să facă asta: „Au fost de acord să nu trimită arme Iranului”
Externe
Donald Trump anunță că deschide „definitiv” Strâmtoarea Ormuz. Ce lider mondial l-a convins să facă asta: „Au fost de acord să nu trimită arme Iranului”
Newsweek: De ce ajung dronele lui Putin în România? „Unele sunt lovite de antiaeriana Ucrainei. Altele, pierd semnalul”
Externe
Newsweek: De ce ajung dronele lui Putin în România? „Unele sunt lovite de antiaeriana Ucrainei. Altele, pierd semnalul”
Un nou atac armat zguduie Turcia. Patru morți și zeci de răniți într-o școală din Kahramanmaraș, la doar o zi după un incident similar (VIDEO)
Externe
Un nou atac armat zguduie Turcia. Patru morți și zeci de răniți într-o școală din Kahramanmaraș, la doar o zi după un incident similar (VIDEO)
Situația se complică în Orientul Mijlociu. Iranul lansează o amenințare majoră. Ce a anunțat că vrea să facă
Externe
Situația se complică în Orientul Mijlociu. Iranul lansează o amenințare majoră. Ce a anunțat că vrea să facă
UE lansează sistemul de verificare a vârstei. Rețelele sociale, sub presiune pentru protejarea copiilor: „Este datoria părinților să-și crească copiii, nu a platformelor”
Externe
UE lansează sistemul de verificare a vârstei. Rețelele sociale, sub presiune pentru protejarea copiilor: „Este datoria părinților să-și crească copiii, nu a platformelor”
Europa construiește un plan de rezervă NATO pentru scenariul retragerii SUA. Cum ar arăta „NATO european”
Externe
Europa construiește un plan de rezervă NATO pentru scenariul retragerii SUA. Cum ar arăta „NATO european”
Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima comisă de trei români. Comunitatea românească se teme de răzbunări: „Suntem un pic disperați”
Externe
Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima comisă de trei români. Comunitatea românească se teme de răzbunări: „Suntem un pic disperați”
Ultima oră
18:35 - Republica Moldova se va retrage oficial din Comunitatea Statelor Independente. Care sunt motivele retragerii
18:32 - „Mașina nu este proprietatea mea”. Costel Grojdea, schimbat de la șefia ITM București după scandalul Lamborghini. Unde se întoarce și ce salariu va avea
17:58 - Meniu la preț de criză pentru senatori și deputați. Parlamentarii, privilegiații austerității
17:55 - Inspectoratele școlare intră sub lupa Ministerului Educației. Cum sunt verificate plățile și litigiile
17:54 - O televiziune celebră anunță concedieri masive. Peste 2.000 de angajați vor fi dați afară
17:41 - Bătaie între AUR-iști. Agresivul deputat Dan Tanasă a devenit victima unui coleg. O fi de la bani, o fi de la funcții? (VIDEO)
17:17 - Surse: Urmează demisii în lanț. Planul PSD, în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu va demisiona
17:15 - Statele Unite prelungesc derogarea de la sancțiuni ale Lukoil. Până când vor putea funcționa stațiile din România
16:56 - Îl ține Nicușor Dan pe Ilie Bolojan în fruntea Guvernului? Întâlnire de taină la Cotroceni. Câteva scenarii
16:51 - Scântei în mediul universitar. Controversat senator AUR invitat principal la un eveniment organizat de Universitatea de Vest și Biserica Ortodoxă