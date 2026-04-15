Hotelul Burj Al Arab, simbol al orașului , se va închide pentru 18 luni, în scopul renovării. Decizia conducerii celebrului obiectiv vine pe fondul prăbușirii , în zonă, din cauza războiului declanșat împotriva Iranului.

De ce se închide hotelul Burj Al Arab?

declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului a dat o lovitură puternică economiei statelor din Golful Persic. Turismul s-a prăbușit în zonă, în ciuda eforturilor autorităților locale de a-i convinge pe călători că zona este sigură. O victimă a conflictului care a aprins Orientul Mijlociu este și Hotelul Burj Al Arab din Dubai, destinație de lux pentru cei cu bani, până în urmă cu câteva luni.

Astfel hotelul va fi închis pentru o perioadă de 18 luni, timp în care vor fi executate . Informația a fost confirmată de un angajat al unității hoteliere, potrivit căruia, este prima renovare de la deschiderea oficială din 1999. Decizia a fost luată și într-un moment în care turismul are de suferit din cauza războiului, informează Reuters.

Proprietarul, lanţul turistic , a transmis un comunicat de presă în care a precizat că lucrările vor fi efectuate în mai multe etape. Acestea se vor întinde pe parcursul a mai bine de un an şi vor fi conduse de arhitectul de interior Tristan Auer. Nu s-a specificat dacă proprietatea va fi închisă integral pe întreaga durată a renovării.

Turiștii vor fi cazați în alte locații

Angajatul a mai spus că hotelul Burj Al Arab va oferi cazare alternativă în hotelurile din apropiere pentru oaspeţii care au rezervări pe durata lucrărilor. El a precizat că perioada în cre unitatea va fi închisă ar putea fi modificată, în funcție de termenele în care se vor derula intervențiile.

Hotelul în formă de velă, este unul dintre cele mai cunoscute repere din Dubai. Este proprietate emblematică a grupului Jumeirah. În timpul actualului conflict, clădirea a suferit unele daune din cauza unor resturi ale unei drone iraniene interceptate de apărarea aeriană a orașului. Fațada fost afectată de lovturile de drone, la începutul lunii martie.

Cu toate acestea, reprezentantul Burj Al Arab a ținut să precizeze că închiderea nu are legătură cu incidentul din martie. De altfel, nici în comunicatul oficial, grupul Jumeirah, cu sediul în Emiratele Arabe Unite, nu a făcut legătură între proiectul renovării şi război.

Momentul ales este semnificativ, în condițiile în care conflictul a afectat călătoriile către Dubai, iar întreruperea unor zboruri a afectat turismul din Emirate. Războiul pune presiune asupra profiturilor obținute din turism, pe măsură ce cererile de cazare se reduc.