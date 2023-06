Ucraina a avansat în apropiere de Bahmut, în timp ce Rusia era tulburată de revolta Wagner

Ucraina lansează contraofensive simultane împotriva mai multor fronturi rusești, a declarat oficialul apărării, scrie .

Ucrainenii au înregistrat noi succese în cadrul contraofensivei

Profitând de tulburările care se desfășoară sâmbătă la Moscova, forțele ucrainene au lansat contraofensive simultane în mai multe direcții, potrivit ministrului adjunct al apărării din Ucraina, Hanna Maliar.

„Gruparea estică de trupe a lansat astăzi o ofensivă în mai multe direcții în același timp”, a spus Maliar într-o postare Telegram, numind câteva sate și orașe, printre care Bakhmut și Yahidne, printre locurile în care a fost lansată ofensiva.

Maliar a spus că „există progrese în toate direcțiile” fără a oferi alte detalii.

Ea a spus că există lupte grele în sudul țării, adăugând că forțele ruse sunt „în defensivă, depunând eforturi mari pentru a opri acțiunile noastre ofensive”.

Prigojin a confirmat, sâmbătă seară, că luptătorii Wagner se întorc la baze pentru a „evita vărsarea de sânge”:

„Au vrut să desființeze Wagner. Noi am pornit pe 23 iunie la „Marșul Justiției”. Într-o zi am mărșăluit până la mai puțin de 200 km de Moscova. În tot acest timp, nu am vărsat nici măcar o picătură din sângele luptătorilor noștri. Acum este momentul în care sângele poate fi vărsat. Realizând toată responsabilitatea pentru faptul că se va vărsa sânge rusesc, întoarcem coloanele noastre și plecăm în direcția opusă, spre taberele noastre de campanie, conform planului”.