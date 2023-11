Ucraina a recunoscut că a atacat podul strategic al lui Putin / Serviciile de securitate, despre drona care a provocat distrugeri majore

Ucraina a recunoscut pentru prima dată că în luna iulie, dezvăluind și că a folosit o dronă marină experimentală, care a fost încărcat cu până la 850 de kilograme de explozibil.

Podul Kerci, sau podul strategic al lui Putin, care leagă Crimeea ocupată de Rusia, a fost atacat de ucraineni pe 17 iulie. Armata ucraineană a utilizat „Sea Baby”, drona navala de suprafață, care a fost dezvoltată de Serviciul de Securitate al Ucrainei, conform .

Șeful instituției ucrainene a menționat că nu a fost implicată nicio companie privată. , pentru că au lovit și o navă rusă de război și un petrolieri al Rusiei.

A video of the hit on the car part of the on 17th July 2023 was published.

